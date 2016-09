US Open: Williams zu stark für Siegemund

Laura Siegemund hat den Einzug in ihr erstes Grand-Slam-Achtelfinale verpasst. Die Nummer zwei im deutschen Damen-Tennis musste sich am Samstag (Ortszeit) bei den US Open der ehemaligen Weltranglisten-Ersten Venus Williams 1:6, 2:6 geschlagen geben. Die 28-Jährige schied in New York als neunte von anfangs zehn deutschen Spielerinnen aus. Einzig Australian-Open-Siegerin Angelique Kerber ist noch im Rennen. Die 28-Jährige trifft in der Nacht zum Montag (1.00 Uhr MESZ) auf Petra Kvitova aus Tschechien.

Kerbers Titel-Konkurrentinnen Serena Williams aus den USA und die Polin Agnieszka Radwanska stehen ebenfalls im Achtelfinale. Das Duo hat wie die Deutsche bislang noch keinen Satz verloren. Williams gewann ihr Drittrundenmatch gegen Johanna Larsson aus Schweden 6:2, 6:1, Radwanska setzte sich gegen die Französin Caroline Garcia 6:2, 6:3 durch.

Williams schrieb mit ihrem 307. Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier Tennis-Geschichte. Die Weltranglisten-Erste löste damit die legendäre Martina Navratilova (306 Siege) als alleinige Rekordhalterin in dieser Kategorie ab. Nur Roger Federer hat in der Historie des Profi-Tennis genau so viele Major-Siege erreicht. "Es ist ein schönes Gefühl", sagte Williams: "Natürlich möchte ich diese Zahl noch hochschrauben und schauen, was noch passieren kann."

Bei den Herren erreichte der Weltranglisten-Zweite Andy Murray trotz seines ersten Satzverlustes im Turnier das Achtelfinale. Der Olympiasieger gewann gegen den Italiener Paolo Lorenzi 7:6 (7:4), 5:7, 6:2, 6:3. Murray trifft nun auf Grigor Dimitrow aus Bulgarien. Auch der Österreicher Dominic Thiem zog in die Runde der besten 16 ein und bekommt es dort mit dem Argentinier Juan Martin del Potro zu tun. Der US-Open-Sieger von 2009 und Olympia-Zweite von Rio setzte sich gegen den Spanier David Ferrer in drei Sätzen durch.

Auch Stan Wawrinka steht im Achtelfinale, er musste allerdings mächtig zittern. Der Schweizer rang am Samstag (Ortszeit) den Briten Daniel Evans in fünf Sätzen nach 4:03 Stunden 4:6, 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (10:8), 6:2 nieder. Evans hatte in der zweiten Runde den Hamburger Alexander Zverev bezwungen. Gegen Wawrinka vergab er im Tiebreak des vierten Satzes beim Stand von 6:5 einen Matchball. Der 31-jährige Wawrinka trifft nun auf den Australier Nick Kyrgios oder Ilja Martschenko aus der Ukraine.