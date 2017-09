Niederlage bei den US Open Zverev chancenlos im Achtelfinale

Mischa Zverev hat das Achtelfinale der US Open klar verloren. Der deutsche Tennisprofi blieb in New York beim einseitigen 2:6, 2:6, 1:6 gegen den US-Amerikaner Sam Querrey chancenlos. Damit verpasste der 30-Jährige sein zweites Grand-Slam-Viertelfinale in diesem Jahr nach den Australian Open. Nach nur 76 Minuten war das Aus des 30-Jährigen besiegelt.

"Das war natürlich enttäuschend, Sam hat unglaublich gut gespielt. Ich konnte nichts machen, sagte Zverev. "Vielleicht bin ich ein bisschen müde gewesen. Ich war nicht so spritzig und einen Schritt zu langsam. Das reicht dann gegen so einen Spieler nicht." Querrey, der nun auf den Südafrikaner Kevin Anderson trifft, sagte: "Ich denke, ich habe sehr gut gespielt. Ich hätte nicht viel besser machen können."

Damit hat von anfangs 17 deutschen Profis beim abschließenden Grand-Slam-Turnier des Jahres nur noch Philipp Kohlschreiber eine Chance auf das Erreichen des Viertelfinals. Er trifft in der Nacht zum Dienstag allerdings auf Rekord-Grand-Slam-Sieger Roger Federer. Julia Görges war am Sonntag an Sloane Stephens aus den USA gescheitert, Mischas Bruder Alexander bereits in der zweiten Runde.

Zverev stand gegen den Weltranglisten-21. Querrey von Beginn an unter Druck. Nur sechs Minuten dauerte es, bis es 0:3 stand, nach 24 Minuten war der erste Satz weg. Der zweite Satz begann etwas ausgeglichener, Querrey gewann ihn dennoch deutlich. Im dritten Abschnitt wurde es noch einseitiger. Querrey ließ im gesamten Spielverlauf keine Breakchance zu.

Zverev hatte Probleme im Nacken- und Schulterbereich und wurde wegen einer Verletzung an der Schulter des linken Schlagarms zweimal während der Partie behandelt. "Das hat mich natürlich behindert, ich hatte keinen Touch beim Aufschlag. Und darauf bin ich angewiesen", sagte Zverev.