US-Open-Überraschung Mischa Zverev Mann der alten Schule

Die Auslosung und einige überraschende Niederlagen haben es möglich gemacht: Im Finale der US Open wird mindestens ein Außenseiter stehen. Acht Tennisprofis, keiner von ihnen in den Top Ten vertreten, sind in der unteren Hälfte des Herren-Tableaus noch vertreten, einer wird den Rest seines Lebens einen schönen Titel tragen: "Überraschungsfinalist in Flushing Meadows". Der Name Zverev befindet sich auch darunter, allerdings irritiert der Vorname. Er lautet Mischa.

Als vor einer Woche der Weltranglistenzweite Andy Murray seinen Rückzug vom Turnier in New York bekanntgegeben hatte, war Alexander Zverev der Favorit dieses Abschnitts. Er war nach Rafael Nadal und Roger Federer, die zusammen in die obere Hälfte gelost wurden, an Position vier gesetzt, galt dank seiner Titel in Washington und Cincinnati als bereit für den großen Wurf. Der 20-Jährige flog jedoch in Runde zwei raus, er wartet noch auf sein erstes Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier. Bruder Mischa hat ihm das voraus: Bei den Australian Open zu Beginn des Jahres besiegte er im Achtelfinale sensationell Murray, damals die Nummer eins, bevor er im Viertelfinale Federer unterlag.

"Vielleicht spiele ich ja noch ganz ordentlich?"

Nun steht Mischa Zverev wieder im Achtelfinale. Er spielt in der Nacht auf Montag gegen Sam Querrey (gegen 2.15 Uhr) - und vielleicht kommt der Deutsche sogar weiter. Zeit, den unwahrscheinlichen Wiederaufstieg des Mischa Zverev näher zu beleuchten.

Mischa Zverev, mittlerweile 30 Jahre alt, galt einst als Tennishoffnung, er stand 2009 auf Rang 45 der Welt. Dann folgte eine Verletzung nach der anderen, eine Operation am Handgelenk leitete 2014 fast das Karriereende ein. Zverev litt unter "mentaler Verletzungsproblematik", wie er es nannte, der Zustand, "wenn man nicht mehr mit schlechten Nachrichten von Ärzten umgehen kann". Zverev zweifelte, ob alles noch Sinn machte.

In die Zeit seiner OP 2014 fiel der erste Karrierehöhepunkt seines damals 17-jährigen Bruders, als dieser überraschend das Halbfinale von Hamburg erreichte. "Ich hatte den tiefsten Punkt erreicht, er den höchsten. Aber es war für mich ein positives Erlebnis, weil wir viel Zeit miteinander verbracht haben." Mischa gab im Anschluss den Trainingspartner für Alexander, und vor allem der Elan seines jungen Bruder half ihm. "Wenn du jung bist, hast du diese komplett positive Herangehensweise", reflektierte er, der nachdenklichere der beiden ungleichen Brüder. Außerdem war Mischas Wettkampfgeist geweckt. "Ich wollte ab und an einen Satz holen, das ist mir gelungen. Da dachte ich: Vielleicht spiele ich noch ganz ordentlich?"

Bis Zverev wieder auf der Tour eingreifen konnte, war er bis auf Rang 1067 abgestürzt. Im Vorjahr stellte er den Rekord auf, sich bei zehn ATP-Turnieren durch die Qualifikation gekämpft zu haben. Das Jahr 2017 begann er als Weltranglisten-51. und mit der Überraschung gegen Murray, den er mit kompromisslosem Serve-and-Volley-Spiel auseinandernahm, für das er sich das Kompliment von John McEnroe einholte: "Er ist mein neuer Lieblingsspieler!"

Zverev, aktuell unter den Top 30 notiert und nach Bruder Alexander zweitbester Deutscher, erreichte mit diesem Stil auch in New York das Achtelfinale. Dass sein Spiel die Experten und Fans dermaßen begeistert, hat auch damit zu tun, dass Zverev einer der letzten Akteure ist, die diese Spielweise aus früheren Zeiten draufhaben. Der Volley spielt zwar auch im heutigen Tennis eine Rolle, jedoch mehr als simpler Punktabschluss nach einem perfekt herausgespielten Punkt. Die Zeiten, in denen Spieler wie Stefan Edberg, Boris Becker oder Patrick Rafter auch auf längere Bälle des Gegners attackierten, einen Übergangsvolley in der Nähe der T-Linie spielen mussten (einer der schwierigsten Schläge im Tennis), um dann erst zum Punkt abschließen zu können, sind vorbei. Ebenso, dass die Spieler regelmäßig nach dem Aufschlag nach vorne stürmen.

Ein Grund dafür - neben technischer Veränderungen (härtere Saiten, leichtere Schläger, langsamere Beläge) - ist vor allem dieser: Bis man ein vernünftiges Angriffsspiel entwickelt, dauert es. Viele Jugendtrainer bekommen nicht die Zeit, um ehrgeizigen Eltern die Niederlagen ihrer Kinder mit "Komplettierung des Spiels" schönzureden. Trainiert wird, was schnellen Erfolg bringt: Vorhand und Rückhand.

Tennis ist keine Mathematik, sagt Zverev

Zverev selbst und sein Trainer, der Vater, hingegen hatten diese Zeit. Papa Alexander war selbst Profi, er war Serve-and-Volley-Spieler. Er erkannte früh, dass Mischas Grundlinienspiel nicht zum Profidasein reichen würde - und es einen Plan B brauchte. "Er hat mir gezeigt, wie man angreift und volliert, wie man Spieler und ihre Muster analysiert", sagte Zverev nach seinem Sieg über John Isner, als er wieder auf seine Spielweise angesprochen wurde. "Es ist ein anderes Tennis, weil du verstehen musst, wie die Spieler sich stellen. Du erkennst dann, wohin sie versuchen werden, dich zu passieren."

Zverev wird seinen "Plan B" auch im Achtelfinale auspacken, ohne jedoch viel weiter zu denken. Ein Gegner nach dem anderen, so sein Motto, nachdem er in den ersten beiden Runden als Favorit über fünf Sätze gehen musste, in Runde drei gegen Isner als Außenseiter in drei Durchgängen gewann. "Tennis ist keine Mathematik", sagte Zverev. "Die Rangliste und das Tableau sind irrelevant. Wichtig ist, gegen wen du in der nächsten Runde spielst." Zverevs Gegner Querrey ist die Nummer zehn im Jahresranking und hat in dieser Saison schon Nadal besiegt sowie Murray in Wimbledon, wo er das Halbfinale erreichte.

Auch er will bei den US Open, bei seinem Heimspiel, gerne der Mann mit dem schönen Titel werden: der "Überraschungsfinalist". Oder, noch besser: "Überraschungssieger".