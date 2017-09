Mischa Zverev im Achtelfinale der US Open "Hatte erwartet, dass mein Bruder hier steht"

Mischa Zverev hat erstmals das Achtelfinale der US Open erreicht. Der Deutsche bezwang in New York den Amerikaner John Isner 6:4, 6:3, 7:6 (7:5). Im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale trifft der ältere Bruder von Top-Talent Alexander Zverev am Sonntag auf Isners Landsmann Sam Querrey.

"Ich hatte eigentlich erwartet, dass mein Bruder hier im Achtelfinale steht - jetzt bin ich es", sagte 30-Jährige mit Blick auf seinen Bruder Alexander, der als Nummer vier gesetzt überraschend in der zweiten Runde ausgeschieden war.

Nach 2:07 Stunden verwandelte Mischa Zverev im Arthur-Ashe-Stadium seinen dritten Matchball mit einem Rückhandvolley und erreichte zum zweiten Mal die Runde der letzten 16 bei einem Grand-Slam-Turnier. Im Januar 2017 war der Linkshänder erst im Viertelfinale der Australian Open am späteren Turniersieger Roger Federer aus der Schweiz gescheitert.

Zuvor war bei den Damen bereits Julia Görges in die Runde der besten 16 eingezogen. Am Samstag spielt zudem Philipp Kohlschreiber seine Drittrunden-Partie. Der an