Kyrgios-Gegner kritisiert Schiedsrichter "Sie verkaufen uns für dumm"

"Ich will dir helfen. Ich weiß, das bist du nicht." Mit diesen Worten versuchte der Schiedsrichter Mohamed Lahyani auf Nick Kyrgios in dessen Zweitrundenpartie gegen Pierre-Hugues Herbert einzuwirken. Und tatsächlich: Seine Worte schienen zu helfen. Beim Stand von 4:6, 0:3 drehte der Australier plötzlich auf und gewann am Ende deutlich 4:6, 7:6, 6:3, 6:0. (Lesen Sie hier mehr zu dem Vorfall)

Nicht nur im Netz wird die Szene diskutiert. Der Amerikanische Tennisverband (USTA) hat sich in einem Statement zum Vorfall geäußert und teilte mit, dass sich Lahyani nur nach Kyrgios' Gesundheit erkundigen wollte und aufgrund der Lautstärke auf dem Platz vom Stuhl gestiegen sei. Das wiederum ärgerte Herbert maßlos. "Die wollen uns wohl für dumm verkaufen", schrieb er bei Twitter.

Herbert kritisierte Lahyanis Verhalten, und zeigte zugleich Verständnis. "Er hat einen Fehler gemacht. Dafür sollte er bestraft werden. Aber er ist auch nur ein Mensch so wie ich. Auch ich mache Fehler", sagte der 27-Jährige. Dennoch warte er immer noch auf eine plausible Erklärung.

"Wenn wir Spieler Fehler begehen, werden wir dafür bestraft"

Für Herbert hatte der Referee eine Grenze überschritten. Welche Rolle das für den Ausgang des Matches hatte, wollte er nicht bewerten. "Alles, was ich weiß, ist, dass Nick von diesem Zeitpunkt an ein anderer Spieler war."

Prominente Unterstützung bekam Herbert von Roger Federer. Der Rekord-Grand-Slam-Sieger, der in der dritten Runde der US Open Kyrgios' Gegner sein wird, sagte: "Ein Schiedsrichter sollte seinen Stuhl nicht verlassen. Ich weiß nicht, was er gesagt hat, es ist mir auch egal. Er war zu lange unten, es war ein Gespräch, das kann deine ganze Denkweise ändern."

Herbert beendete sein Statement mit dem Satz: "Wenn wir Spieler Fehler begehen, werden wir dafür bestraft." Geht es nach Herbert, wird nun auch Layhani für sein Verhalten bestraft.