US Open Djokovic trifft im Finale auf Wawrinka

Titelverteidiger Novak Djokovic und der zweimalige Grand-Slam-Champion Stan Wawrinka stehen am Sonntag im Finale der US Open (22 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE). Djokovic gewann im Halbfinale gegen den Franzosen Gaël Monfils 6:3, 6:2, 3:6, 6:2. Zuvor hatte Monfils im Turnierverlauf noch keinen einzigen Satzverlust hinnehmen müssen. Der an Nummer drei gesetzte Schweizer Wawrinka setzte sich anschließend im zweiten Halbfinale gegen den Japaner Kei Nishikori 4:6, 7:5, 6:4, 6:2 durch.

Damit erreichte der Weltranglistenerste Djokovic sein siebtes Finale in Flushing Meadows, jedoch nur 2011 und 2015 konnte er das Turnier in New York tatsächlich auch gewinnen. Der 31-jährige Wawrinka spielt nach seinen Triumphen in Melbourne 2014 und Paris 2015 zum dritten Mal um den Sieg bei einem der vier Majorturniere. In beiden Jahren bezwang er Djokovic auf dem Weg zum Titel, im direkten Vergleich führt der Schützling von Boris Becker allerdings mit 19:4. Nachdem Djokovic sich in diesem Jahr bei den Australian und den French Open den Titel gesichert hatte, verlor er in Wimbledon überraschend in der dritten Runde. Bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro unterlag er geplagt von einer Verletzung am linken Handgelenk in seinem Auftaktmatch gegen den späteren Silbermedaillengewinner Juan Martin del Potro aus Argentinien.

Zu Beginn der US Open war Djokovic nach eigenen Angaben noch immer nicht bei 100 Prozent, profitierte jedoch im Turnierverlauf von drei Verletzungen seiner Gegner. Der Tscheche Jiri Vesely trat erst gar nicht an, Michail Juschni aus Russland und der Franzose Jo-Wilfried Tsonga gaben jeweils verletzungsbedingt auf. Gegen Monfils ließ sich Djokovic an der linken Schulter behandeln und gewann letztlich dennoch souverän auch das dreizehnte Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten. In New York kann Djokovic nun den 13. Grand-Slam-Titel seiner Karriere gewinnen.

Wawrinka hatte in der dritten Runde der US Open bereits kurz vor dem Aus gestanden, gegen den Briten Daniel Evans musste er sogar einen Matchball gegen sich abwehren. Nishikori besiegte er zum vierten Mal im sechsten Duell und revanchierte sich damit für die Niederlage im Viertelfinale der US Open 2014. Damals hatte Nishikori das bislang einzige Grand-Slam-Endspiel seiner Karriere erreicht.