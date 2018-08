US Open Schnyders langer Weg durch die Qualifikation endet gegen Scharapowa

Die frühere Tennis-Weltranglisten-Erste Maria Scharapowa hat in der ersten Runde der US Open das Duell gegen die Schweizerin Patty Schnyder gewonnen. Die Russin siegte in New York 6:2, 7:6 (8:6). Im zweiten Satz verspielte Scharapowa eine 5:1-Führung, doch den Sieg ließ sie sich nicht mehr nehmen.

Die einstige Top-Ten-Spielerin Schnyder hatte sich durch drei schwere Qualifikationspartien gekämpft und es auf diesem Weg als älteste Spielerin der Profigeschichte in das Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers geschafft. Schnyder wird im Dezember 40 Jahre alt. Gegen Scharapowa stellte sie ihre Tennisqualitäten besonders im zweiten Satz unter Beweis. Nach 1:50 Stunden stand ihre Niederlage jedoch fest, das Publikum im Arthur-Ashe-Stadion verabschiedete Schnyder mit großem Applaus.

Sealed with a ...@MariaSharapova defeats a resurgent Schnyder 6-2, 7-6 in her opening round match in Louis Armstrong Stadium!https://t.co/83VapwyU8n#USOpen pic.twitter.com/LOqNKl8C1x — US Open Tennis (@usopen) 29. August 2018

Die Linkshänderin hatte bereits 2011 ihren Rücktritt erklärt, 2015 kehrte Schnyder auf die Profi-Tour zurück. Bei den US Open stand die momentane Nummer 186 der Weltrangliste zweimal im Viertelfinale, das erste Mal vor 20 Jahren gegen Steffi Graf. Die 31-jährige Scharapowa gewann die US Open 2006 und hatte zuletzt vor zehn Jahren gegen Schnyder gespielt.

Vorjahresfinalistin Madison Keys aus den USA erreichte sicher die zweite Runde. Die Weltranglisten-14. besiegte die Französin Pauline Parmentier 6:4, 6:4.

Bei den Männern feierte Roger Federer einen Auftakterfolg: Der Grand-Slam-Rekordchampion ist mit einem souveränen Sieg gegen den Japaner Yoshihito Nishioka (6:2, 6:2, 6:4) in die US Open gestartet. In der zweiten Runde trifft der 37-Jährige aus der Schweiz auf den Franzosen Benoit Paire.