US Open Kohlschreiber macht bestes deutsches Resultat seit 2006 perfekt

Philipp Kohlschreiber hat zum vierten Mal seit 2012 das Achtelfinale der US Open in New York erreicht. Der Weltranglisten-37. besiegte den ungesetzten Australier John Millman 7:5, 6:2, 6:4. Nach 2:20 Stunden verwandelte Kohlschreiber auf Court 17 seinen ersten Matchball und folgte Mischa Zverev und Julia Görges in die Runde der besten 16.

Zuletzt hatten 2006 in Flushing Meadows zwei deutsche Spieler (Tommy Haas und Benjamin Becker) im Achtelfinale von Flushing Meadows gestanden. Kohlschreiber trifft in seiner nächsten Partie am Montag entweder auf Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer oder den spanischen Linkshänder Feliciano Lopez. Gegen Federer hatte er 2015 in der dritten Runde von New York verloren.

Davis-Cup-Spieler Kohlschreiber hatte erst einmal in einem Grand-Slam-Viertelfinale gestanden: 2012 in Wimbledon. Im Duell mit dem stark aufspielenden Millman, der die ersten vier Monate der Saison wegen eines Sehnenrisses im Leistenbereich verpasst hatte, lag Kohlschreiber schnell 0:3 zurück. Doch er kämpfte sich bei seiner 15. US-Open-Teilnahme seit 2003 zurück und holte sich nach 55 Minuten mit einem Netzroller den ersten Satz. Kohlschreiber agierte souverän von der Grundlinie und bekam Millman, durch seine Verletzungspause von Rang 60 auf 235 abgestürzt, immer besser in den Griff.

Auch Dominic Thiem schaffte den Sprung in die nächste Runde souverän. Der Österreicher, der im Viertelfinale auf Federer treffen könnte, besiegte den Franzosen Adrian Mannarino 7:5, 6:3, 6:4. Thiem ist bei den US Open noch nie über das Achtelfinale hinausgekommen.