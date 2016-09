US Open: Angelique Kerber steht im Viertelfinale, Rafael Nadal ist raus

Der frühere Weltranglistenersten Rafael Nadal ist bei den US Open ausgeschieden: Der 30-Jährige verlor im Achtelfinale gegen den Franzosen Lucas Pouille mit 1:6, 6:2, 4:6, 6:3, 6:7 (6:8). Es war eine hochklassigen und dramatischen Partie über 4:07 Stunden. Im fünften Satz vergab Nadal eine 4:2-Führung.

Der Spanier hatte seine ersten drei Matches in New York noch ohne Satzverlust gewonnen. Der Weltranglistenfünfte hatte zuletzt bei den French Open 2015 das Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers erreicht.

Pouille steht nun zum zweiten Mal nach Wimbledon in der Runde der besten Acht bei einem Major. Dort trifft der 22-Jährige am Dienstag auf seinen Landsmann Gael Monfils.

AP Pouille nach seinem Sieg über Nadal

Als dritter Franzose schaffte es Jo-Wilfried Tsonga ins Viertelfinale. Der 31-Jährige besiegte den US-Amerikaner Jack Sock (6:3, 6:3, 6:7, 6:2) und tritt nun gegen Titelverteidiger Novak Djokovic oder gegen den britischen Youngster Kyle Edmund an.

Nadal hatte bei den Olympischen Spielen in Rio mit Marc Lopez die Goldmedaille im Doppel gewonnen. Im Einzel verpasste er im kleinen Finale gegen Kei Nishikori (Japan) Bronze nur knapp. Bei den US Open triumphierte er 2010 und 2013.

AFP Kerber beim Spiel gegen Kvitova

Bei den Frauen steht Angelique Kerber steht zum zweiten Mal nach 2011 im Viertelfinale der US Open. Die Weltranglistenzweite aus Kiel gewann gegen die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova 6:3 und 7:5. Damit steht fest, dass Serena Williams in New York das Finale erreichen muss, um ihre Spitzenposition im Damen-Tennis nicht zu verlieren. Sollten Kerber und Williams das Endspiel bestreiten, wäre die Siegerin auch die Nummer eins.

Kerber spielt am Dienstag in der Runde der besten acht gegen die Vorjahresfinalistin Roberta Vinci aus Italien. Williams trifft zunächst im Achtelfinale am Montag auf die Kasachin Jaroslawa Schwedowa.

Auch die ehemalige Weltranglistenerste Caroline Wozniacki schaffte es ins Viertelfinale. Die 26 Jahre alte Dänin gewann am Sonntag gegen Madison Keys aus den USA 6:3, 6:4. Im Kampf um den Einzug in das Halbfinale trifft Wozniacki am Dienstag auf Anastasia Sewastowa aus Lettland.