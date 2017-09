Sieg gegen Kevin Anderson Rafael Nadal gewinnt die US Open

Der spanische Tennisprofi Rafael Nadal hat zum dritten Mal nach 2010 und 2013 die US Open gewonnen. Der Weltranglisten-Erste setzte sich im Finale des Turniers problemlos gegen den Südafrikaner Kevin Anderson durch und gewann in New York mit 6:3, 6:3 und 6:4. Nach 2:27 Stunden verwandelte Nadal seinen zweiten Matchball mit einem Volley.

Für Nadal ist es der insgesamt 16. Titel bei einem Grand-Slam-Turnier. Mehr Erfolge bei den vier wichtigsten Tennisturnieren hat nur Roger Federer mit 19 Titeln aufzuweisen. Für den 31-jährigen Nadal war es in dieser Saison bereits das dritte große Finale und sein zweiter Major-Sieg nach den French Open. Der 31-jährige Anderson stand zum ersten Mal in seiner Karriere in einem Grand-Slam-Finale.

Der Sieg vor mehr als 23.000 Zuschauern bringt Nadal ein Preisgeld in Höhe von 3,7 Millionen Dollar ein. Anderson bekam einen Scheck über mehr als 1,8 Millionen Dollar überreicht. Beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres hatten fünf Spieler aus den Top elf wegen Verletzungen gefehlt - unter anderem Titelverteidiger Stan Wawrinka (Schweiz) sowie Andy Murray (Großbritannien) und Novak Djokovic (Serbien).

Bei den Frauen hatte zuvor überraschend die 24-jährige US-Amerikanerin Sloane Stephens das Turnier gewonnen. Sie besiegte im Finale Madison Keys. Für beide Spielerinnen war es das erste Grand-Slam-Finale in ihren Karrieren.

Im Doppel und im Mixed gewann bei den US Open die 36 Jahre alte Schweizerin Martina Hingis. Zusammen mit der Taiwanerin Yung-Jan Chan gewann sie im Doppel. Im Mixed triumphierte sie gemeinsam mit dem Briten Jamie Murray. Hingis hat insgesamt 25 Titel bei Grand-Slam-Turnieren gewonnen.