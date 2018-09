US Open 0:6 im ersten Satz - Nadal trotz Fehlstart weiter

Der spanische Tennisprofi Rafael Nadal steht bei den US Open in New York im Halbfinale. Gegen den Österreicher Dominic Thiem siegte der 32-Jährige 0:6, 6:4, 7:5, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5).

Die spektakuläre Partie war erst nach 4:49 Stunden um 2.03 Uhr Ortszeit beendet. Nadal trifft nun im Halbfinale auf Juan Martin del Potro. Der Argentinier hatte zuvor den US-Amerikaner John Isner 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:4), 6:2 bezwungen.

Nadal war katastrophal in die Partie gestartet. Lediglich sieben Punkte holte er im ersten Satz, kein einziges Spiel gewann er. "Wach auf", habe er sich immer wieder eingeredet, sagte Nadal nach der Partie: "Ich habe einfach nur versucht, im Match zu bleiben." Nach einer halben Stunde gelang ihm der erste Spielgewinn.

RAFA PREVAILS!



In 4 hours and 49 minutes, @RafaelNadal defeats Thiem 0-6, 6-4, 7-5, 6-7, 7-6 at 2:04am!#USOpen pic.twitter.com/eHYr2rZy3Y — US Open Tennis (@usopen) 5. September 2018

In seiner Grand-Slam-Karriere hatte Nadal erst zweimal einen Satz 0:6 und beide Male auch das Match verloren: 2004 in der zweiten Runde der US Open gegen Andy Roddick und 2006 im Finale von Wimbledon gegen Roger Federer. Diesmal entschied er die Partie für sich.

Am Dienstag war Rekord-Grand-Slam-Champion Federer ausgeschieden. Bei den Frauen haben es die Vorjahressiegerin Sloane Stephens und die deutsche Wimbledon-Gewinnerin Angelique Kerber nicht ins Halbfinale geschafft.