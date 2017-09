US Open Nadal und Pliskova haben es eilig

Der an Nummer eins gesetzte Rafael Nadal hat sich im Achtelfinale der US Open klar gegen den Ukrainer Alexander Dolgopolow durchgesetzt. 23.771 Zuschauer sahen einen deutlich überlegenen Spanier, der nach 1:41 Stunden seinen fünften Matchball zum 6:2, 6:4, 6:1 verwandelte.

"Das war eine solide Vorstellung von mir, ich habe wenig Fehler gemacht", sagte Nadal, der zum ersten Mal seit seinem Sieg 2013 das Viertelfinale in Flushing Meadows erreichte. Im vergangenen Jahr war er überraschend im Achtelfinale am Franzosen Lucas Pouille gescheitert.

In der Runde der letzten Acht trifft Nadal entweder auf den Belgier David Goffin oder auf Andrey Rublev aus Russland. Im Halbfinale könnte es zum Gigantenduell mit dem Schweizer Roger Federer kommen, der es zunächst aber mit dem letzten im Turnier verbliebenen deutschen Spieler Philipp Kohlschreiber (in der Nacht zu Dienstag ab 1 Uhr; Live-Ticker SPIEGEL ONLINE) zu tun bekommt.

Auch in der Damenkonkurrenz hat die Nummer eins der Setzliste mühelos das Viertelfinale erreicht. Die Tschechin Karolina Pliskova brauchte nur 46 Minuten, um sich 6:1, 6:0 gegen die Amerikanerin Jennifer Brady durchzusetzen.

Im vergangenen Jahr hatte Pliskova bei den US Open das Finale erreicht, musste sich im Endspiel aber Angelique Kerber geschlagen geben. Sie muss erneut das Endspiel erreichen, um die Weltranglistenführung nicht an die an drei gesetzten Spanierin Garbiñe Muguruza zu verlieren - obwohl diese im Achtelfinale ausschied. Sie unterlag Pliskovas tschechischer Landsfrau Petra Kvitova 6:7 (3:7), 3:6. Kvitova bekommt es in der Runde der letzten Acht mit Venus Williams zu tun.