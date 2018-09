Im März hatte Venus Williams noch gegen ihre jüngere Schwester gewonnen, nun ist Serena Williams mit einem klaren Sieg in das Achtelfinale der US Open eingezogen. Im 30. Duell der Schwestern gewann die 36-Jährige in New York 6:1, 6:2. Mit diesem 18. Sieg gegen Schwester Venus stellte Serena Williams das Resultat des bisher deutlichsten Erfolges beim Turnier 2013 in Charleston ein.

"Es ist nicht einfach, sie ist meine beste Freundin, sie bedeutet die Welt für mich. Wenn sie verliert, fühlt es sich immer so an, als würde ich auch verlieren", sagte Serena Williams, ergänzte mit Blick auf ihre Babypause aber auch: "Das war mein bestes Match, seit ich zurückgekehrt bin." Am Sonntag trifft die sechsmalige US-Open-Siegerin auf Kaia Kanepi. Die Estin hatte in der ersten Runde die Weltranglisten-Erste Simona Halep aus Rumänien geschlagen.

Nadal müht sich mehr als vier Stunden lang

Für das große Spektakel sorgten zuvor Titelverteidiger Rafael Nadal und der Russe Karen Chatschanow. Der Weltranglisten-Erste aus Spanien gewann erst nach 4:23 Stunden 5:7, 7:5, 7:6 (9:7), 7:6 (7:3). Nur mit Mühe vermied Nadal dabei einen 0:2-Satzrückstand. "Ich bin sehr, sehr glücklich, weiter zu sein. Und sehr glücklich, dass ich noch einmal spielen darf", sagte Nadal. Er trifft am Sonntag auf Außenseiter Nikolos Bassilaschwili aus Georgien.

Neun Jahre nach seinem Titelgewinn in New York zog auch Juan Martin del Potro ins Achtelfinale ein. Der Argentinier gewann am frühen Samstagmorgen 7:5, 7:6 (8:6), 6:3 gegen den Spanier Fernando Verdasco. Der frühere Turniersieger Stan Wawrinka ist indes in der dritten Runde ausgeschieden. Der 33 Jahre alte Schweizer unterlag dem Kanadier Milos Raonic 6:7 (6:8), 4:6, 3:6.