US Open Serena Williams mit Rekordsieg im Viertelfinale

Serena Williams ist ihrer deutschen Konkurrentin Angelique Kerber in das Viertelfinale der US Open gefolgt. Die 34 Jahre alte US-Amerikanerin setzte sich in New York gegen Jaroslawa Schwedowa aus Kasachstan mit 6:2, 6:3 durch.

Für Williams war es der 308. Sieg bei einem der vier wichtigsten Tennisturniere, sie stellte damit geschlechterübergreifend einen Rekord auf: Roger Federer hat bislang 307 Partien bei Grand-Slam-Turnieren gewonnen, Martina Navratilova 306.

Williams trifft am Mittwoch auf die Rumänin Simona Halep. Kerber bestreitet ihr Viertelfinale am Dienstag (18.00 Uhr MESZ) gegen die Vorjahresfinalistin Roberta Vinci aus Italien.

Venus Williams vergibt Matchball und ist raus

Für Venus Williams hingegen ist das Turnier in New York vorbei. Die 36-Jährige musste sich nach einem vergebenen Matchball der Tschechin Karolina Pliskova mit 6:4, 4:6, 6:7 (3:7) geschlagen geben.

Pliskova steht zum ersten Mal in ihrer Karriere bei einem Grand-Slam-Turnier in der Runde der besten acht. "Ich freue mich auf mein erstes Viertelfinale und werde diesen Moment genießen", sagte die 24 Jahre alte Doppelpartnerin von Julia Görges.

Juan Martin del Potro ist weiter

Bei den Männern sorgt der lange verletzte Ex-Champion Juan Martin del Potro weiter für Aufsehen: Der Turniersieger von 2009 profitierte gegen Dominic Thiem von der verletzungsbedingten Aufgabe des Österreichers und erreichte das Viertelfinale. Del Potro führte 6:3, 3:2, als Thiem nach einer längeren Behandlungspause am rechten Knie nicht weiterspielen konnte. Der Argentinier trifft jetzt auf den Schweizer Stan Wawrinka.

Del Potro ist nach insgesamt drei Operationen am linken Handgelenk nur noch die Nummer 142 der Weltrangliste und dank einer Wildcard am Start.