Sieg gegen Titelverteidiger Djokovic Stan Wawrinka gewinnt die US Open

Der Schweizer Tennisprofi Stan Wawrinka hat die US Open in New York gewonnen. Im Finale setzte er sich gegen Titelverteidiger Novak Djokovic aus Serbien 6:7 (1:7), 6:4, 7:5, 6:3 durch. Für Wawrinka ist es nach den Australian Open 2014 und den French Open 2015 der dritte Grand-Slam-Titel seiner Karriere.

Im Alter von 31 Jahren und fünf Monaten kürte sich Wawrinka zum ältesten US-Open-Champion seit Ken Rosewall vor 46 Jahren. Er kam im 24. Duell mit Djokovic zum fünften Sieg.

Der von Boris Becker trainierte Tennisprofi aus Serbien wirkte im vierten Satz angeschlagen und nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Beim Stand von 1:3 nahm sich Djokovic eine medizinische Auszeit und ließ sich wegen Blasen an beiden großen Zehen behandeln. "Stan, sorry, ich konnte nicht mehr stehen", sagte der 29-Jährige während der Pause, die zu diesem Zeitpunkt vor dem Aufschlag des Gegners eigentlich nur bei medizinischen Notfällen erlaubt ist.

Die Sätze zwei und drei gewann Wawrinka. Im vierten Durchgang ärgerte er sich zwar deutlich vernehmbar über die Auszeit Djokovics, wehrte dann aber nervenstark zwei Breakbälle ab, erhöhte auf 4:1 und ließ sich diesen Vorsprung nicht mehr nehmen.

Für Djokovic endet das Jahr nach einem grandiosen Start mit einer weiteren Enttäuschung. Nach den Titeln bei den Australian Open und French Open war schon vom Golden Slam mit Siegen in Wimbledon, den US Open und bei Olympia die Rede. Doch in Wimbledon schied er in der dritten Runde aus, bei Olympia in Rio de Janeiro war schon nach dem Auftaktmatch gegen Juan Martin del Potro Schluss.