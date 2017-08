Verletzungen im Tennis Schwachstelle Handgelenk

Eine gute Nachricht vorweg: Vom Tennisarm spricht heute kaum noch jemand. Die über Jahrzehnte hinweg klassische Tennisverletzung ist fast ausgestorben.

Oder nur abgelöst? Denn das ist die schlechte Nachricht: Der neue Tennisarm ist das Handgelenk. In den gängigen Sprachgebrauch hat die Blessur es noch nicht geschafft, aber in die Albträume der Tennisprofis, sie gilt als die Verletzung, vor der die Spieler die meiste Angst haben. Die Gründe entspringen dem Sport selbst, oder besser: dem Optimierungsdrang und Fortschritt. Das Tempo des Spiels hat zugenommen, die Schläge wurden härter, die Athletik besser - nur das Handgelenk, für das die Belastung immer größer wurde, entwickelt sich nicht mit.

Acht Knochen und zwei Bandsysteme bekommen den direkten Aufprallschock ab, wenn der Schläger den Ball trifft. Noch hat die Evolution noch nicht so nachgebessert, dass der Körper den gewachsenen Ansprüchen gerecht werden könnte. Probleme am Handgelenk werden auch bei den am Montag beginnenden US Open zum Alltag gehören, zuletzt sagte Milos Raonic seine Teilnahme am Turnier in New York wegen einer Verletzung an diesem neuralgischen Punkt ab.

Auch viele andere hatten in der Vergangenheit mit diesem Körperteil Probleme. Rafael Nadal, Novak Djokovic, Laura Robson, Belinda Bencic und immer wieder Juan Martin del Potro: Es sind nur ein paar Namen auf einer immer länger werdenden Liste von Profis, die monate- und teils sogar jahrelang pausieren mussten. Nadal gab im Vorjahr bei den French Open auf; noch ein Schlag mehr, sagte der Spanier, und das bereits überlastete Handgelenk seines Schlagarms hätte brechen können.

Die Britin Robson, Wimbledonsiegerin der Juniorinnen und ehemalige Nummer 27 der Welt, fiel ab Herbst 2013 fast zwei Jahre am Stück aus. Aktuell steht die 23-Jährige auf Rang 178. Die Schweizerin Bencic, 20 Jahre jung und Anfang 2016 noch in den Top Ten der Welt, fiel nach einer Handgelenk-OP aus den Top 100. Derzeit trainiert sie mit Softbällen.

Del Potro: Verhinderte das Handgelenk die Nummer eins?

Der bekannteste Handgelenk-Patient im Profitennis aber ist Juan Martin de Potro. Der Argentinier misst 1,98 Meter, "Turm von Tandil" wird er genannt. Del Potro gewann 2009 überraschend die US Open, mit wilden Vorhandschüssen, die seinen Finalgegner Roger Federer teilweise zum Zuschauer degradierten. Eine künftige Nummer eins, urteilten viele. Doch del Potros aggressives Spiel sollte bestraft werden: eine Operation am rechten Handgelenk und drei am linken, 2015 folgte fast das Karriereende.

Im vergangenen Jahr kehrte del Potro dann zurück, seine eigentlich beidhändige Rückhand konnte er zu dieser Zeit kaum kraftvoll spielen, er behalf sich vor allem in den ersten Monaten mit einem harmlosen Slice. Seine Gegner versuchen seither, ihn noch mehr auf der Rückhand zu erwischen. In einem Interview mit dem "Tennis Magazin" sagte der 28-Jährige: "Ich investiere jeden Tag zwei bis drei Stunden nur für das Handgelenk." Trotz des vielen Trainings ist del Porto mit Platz 28 aktuell weit von der Weltspitze entfernt.

Denkt man an del Potro, ist Dr. Richard Berger nicht weit. Berger ist der bekannteste Handgelenk-Arzt der Szene, er arbeitet in den USA und nennt Gründe für die Verletzung. "Die Wucht des Balles geht direkt durchs Handgelenk. Dazu kommt der Drehmoment, wenn die Spieler versuchen, dem Ball immer mehr Rotation mitzugeben", sagte er der "New York Times".

Das Handgelenk ist tückisch. Es ist zwar so flexibel wie kaum ein anderer Körperteil, deshalb aber auch instabil. Die Verletzungsgefahr stieg mit der Spiel- und Materialveränderung im Tennis. Frühere Top-Spieler wie Björn Borg, Jimmy Connors und John McEnroe schlugen mit schweren Holzschlägern fast ausschließlich aus der Schulter und aus dem Arm; das Handgelenk blieb größtenteils steif. Später, mit den Graphitschlägern, erfand Boris Becker die "Vorhandpeitsche", bei der das Handgelenk zumindest den letzten Push mitgab.

Athletischere Profis - mehr Arbeit fürs Handgelenk

Mittlerweile sind die Rackets leichter und die Saiten härter. Nadal, Djokovic und Co. sind somit in der Lage, das Handgelenk über und um den Ball zu rollen, um den gefährlichen Spin mitzugeben. Der Vorteil des Topspins: Die Spieler können härter zuschlagen, ohne einen Fehler zu riskieren. Dazu kommt die besser gewordene Athletik und die Tatsache, dass die heutigen Profis noch die entferntesten Bälle erreichen und aus teils absurden Positionen heraus Winner schlagen. Der Leidtragende ist das Handgelenk: "Die Kraft ist hier größer, als die Strukturen entgegenhalten können. Daher die Verletzungen", sagte Dr. Berger.

Eine Lösung ist nicht in Sicht. "Die Bänder können nicht mithalten, sie verändern sich nicht." Es ist eigentlich eine Krux: Die Tennisprofis sind mittlerweile so fit und athletisch wie nie zuvor. Nur das Handgelenk kann bei dieser Entwicklung nicht mithalten.