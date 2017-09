Halbfinale der US Open Sloane Stephens besiegt Venus Williams

Sloane Stephens hat bei den US Open in New York für eine weitere Überraschung gesorgt und steht nun im Endspiel des Turniers. Die 24-Jährige gewann das Halbfinale gegen Venus Williams mit 6:1, 0:6, 7:5. "Ich habe keine Worte für das, was passiert ist. Es ist unglaublich", sagte Stephens. "Ich weiß nicht, wie ich hierhergekommen bin. Aber ich weiß, es war harte Arbeit."

Nach 2:07 Stunden profitierte Stephens bei ihrem ersten Matchball vom 51. unerzwungenen Williams-Fehler und feierte ihren 14. Sieg in den vergangenen 16 Partien. Der Einzug in ein Grand-Slam-Finale ist der bisher größte Erfolg der Rechtshänderin aus Coral Springs in Florida.

Am Samstag trifft Stephens nun entweder auf Madison Keys oder auf CoCo Vandeweghe. Erstmals seit 1985 hatten sich vier US-Amerikanerinnen für die Vorschlussrunde eines Majors qualifiziert. Stephens hatte nach einer Fuß-OP und einer elfmonatigen Pause erst Anfang Juni ihr Comeback gegeben. Anfang August stand sie noch auf Platz 934 im WTA-Ranking, momentan belegt sie Rang 83.

Die 37-jährige Venus Williams ist Weltranglisten-Neunte. Sie verpasste nun den Einzug in ihr drittes Major-Endspiel 2017 - sie hatte bei den Australian Open und in Wimbledon jeweils das Endspiel erreicht. Im spannenden dritten Satz gegen Stephens war Williams bei 5:4 und 30:30 nur zwei Punkte von ihrem ersten Einzug ins US-Open-Finale seit 2002 entfernt.

Bei den Herren stehen sich am Freitag in der Vorschlussrunde die beiden Außenseiter Kevin Anderson und Pablo Carreno Busta gegenüber. Anschließend trifft der Weltranglisten-Erste Rafael Nadal auf Juan Martin Del Potro, der im Viertelfinale überraschend Roger Federer aus dem Turnier geworfen hatte.