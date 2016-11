US-Sportler bei der Wahl Ein König für Hillary

Die Menge in Cleveland kreischt und klatscht. Und es ist am Sonntagnachmittag schwer auszumachen, wer von den beiden da oben auf der Bühne mehr gefeiert wird - Basketball-Superstar LeBron James von den Cleveland Cavaliers oder Hillary Clinton, die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten. "Danke für den Applaus. Ich wusste, ihr werdet euch freuen, sie zu sehen", sagt James und deutet Richtung Clinton, die umgehend anfängt zu klatschen. "Ich hatte keine Ahnung", sagt James weiter, "dass ihr euch freut, mich ebenfalls zu sehen." Noch mehr Gelächter. Die Stimmung ist großartig.

Im Wahlkampfendspurt des US-Bundesstaats Ohio gibt es derzeit wohl keinen besseren Unterstützer als James. Er ist der König von Cleveland, hat die Cavaliers im Juni zur ersten Meisterschaft in der NBA geführt und die Titeltristesse in der oft verspotteten Stadt beendet. Was James sagt, hat für viele Menschen in dieser Region Gewicht. Das weiß auch Clinton, deshalb setzt sie so kurz vor dem Wahltag auf den 31-Jährigen.

Ohio ist einer der sogenannten Swing States. Hier ist unklar, ob Hillary Clinton oder Donald Trump gewinnen wird. In der Geschichte der USA ist noch nie ein Republikaner Präsident geworden, ohne in Ohio triumphiert zu haben.

"Our next president, Miss Hillary Clinton"

James trägt ein schwarzes Basecap und ein Jeanshemd. Er erzählt von seiner Kindheit, von den ärmlichen Verhältnissen, in denen er aufgewachsen ist. Er sei damals der Überzeugung gewesen, dass seine Stimme, also die eines Afroamerikaners, im Wahlkampf ohne Bedeutung sei. "Aber sie ist wichtig. Sie ist wirklich wichtig", sagt er. Und deshalb müsse man wählen gehen. Clinton nickt zustimmend. "Diese Frau hier hat die strahlendste Zukunft für unsere Welt", sagt James mit erhobener Stimme. Er stellt die 69-Jährige im hellblauen Kleid als "our next president, Miss Hillary Clinton" vor. Clinton bedankt sich artig.

Es ist durchaus populär, dass Präsidentschaftskandidaten im Wahlkampfendspurt auf prominente Profis zurückgreifen. Diese sind - im Gegensatz zu vielen Personen aus der Politik - Idole und Identifikationsfiguren für Millionen von Menschen. Und die symbolische Unterstützung ist mitunter mehr wert als die maximal 2700 Dollar, die pro Kandidat gespendet werden dürfen. In der Vergangenheit haben Sportler oft Republikaner gewählt. Denn die garantieren geringere Steuern - und wenn es um das eigene Geld geht, achten eben selbst Multimillionäre ganz genau darauf, wie viel Netto vom Brutto übrig bleibt.

Einer dieser gut gestellten Profis ist Tom Brady. Der Quarterback der New England Patriots aus der NFL ist nie im Wahlkampf aufgetreten - hat aber dennoch klar zu verstehen gegeben, wen er bald im Weißen Haus sitzen sehen möchte: Donald Trump. Bereits vor einem Jahr war der Presse in Bradys Spind in der Patriots-Kabine ein rotes Basecap mit Trumps Wahlslogan "Make America great again" aufgefallen - mitten in Massachusetts durchaus eine Ausnahme. Der Bundesstaat gilt als demokratische Hochburg und ist die Heimat von John F. Kennedy. Hier hat seit Ronald Reagan 1984 kein Republikaner mehr gewinnen können. Trump sei ein guter Freund und Freunde seien im Leben wichtig, erklärte Brady. Er kenne Trump seit vielen Jahren, habe oft mit ihm Golf gespielt.

Als vor einem Monat ein Video des republikanischen Kandidaten aus dem Jahr 2005 auftauchte, in dem zu hören ist, wie Trump sexistisch über Frauen redet, tat er dies als "Umkleide-Gespräch" ab. Brady wurde wenige Tage später auf seiner allmittwochlichen Pressekonferenz darauf angesprochen. Wie er als Vater reagieren würde, wenn seine Kinder derlei "locker room talk" zu hören bekämen, wollte ein Reporter wissen. Brady lächelte kurz, wünschte allen einen schönen Tag und ging.

"Donald, ich unterstütze dich"

In Massachusetts wird seine Unterstützung Trump nicht helfen, dazu dominieren die Demokraten zu deutlich. Doch im Nachbarbundesstaat New Hampshire womöglich schon. Dort liegen Trump und Clinton gleichauf und hier sind viele Patriots-Fans zu Hause. Am Montagabend verkündete Trump bei einem Auftritt in New Hampshire stolz, Brady habe ihn angerufen und mitgeteilt, für ihn gestimmt zu haben. "Donald, ich unterstütze dich. Du bist mein Freund und ich habe dich gewählt", soll Brady laut Trump gesagt haben. Die 11.000 Zuschauer nahmen die Nachricht begeistert auf.

Allerdings ist unklar, wann Brady sein Kreuz gemacht haben soll. Montagmorgen hatte er in einem Interview mit dem Bostoner Radiosender "Weei 93,7 FM" gesagt, "noch nicht gewählt" zu haben. Er wolle "später am Tag oder Dienstag wählen", sagte Brady. Wenn er tatsächlich zu Wochenbeginn abgestimmt hat, muss er seine Stimme per Briefwahl abgegeben haben. Denn am Montag waren in Massachusetts keine Wahllokale geöffnet.

Für wen Brady votiert, darüber sollte es keine Zweifel geben. Und klar ist auch, dass sowohl der NFL-Star als auch LeBron James im jeweiligen Lager der Präsidentschaftskandidaten für gute Laune sorgten. Eine Inszenierung wie die des Königs von Cleveland könnte aber eine größere Wirkung auf die Wähler haben.