Doping um jeden Preis "Ich sah aus wie eine Wasserleiche"

Es gibt diesen Moment auf dem Rad, an dem alles von allein geht. Der Fahrer tritt natürlich weiter in die Pedale, aber er ist dabei dermaßen im Einklang mit seinem Rad, dass es so scheint, als arbeite nur das Sportgerät und er selbst schwebe über die Bahn. Ein Moment des absoluten Glücks. Es ist der Augenblick vollkommener Leichtigkeit.

Es ist der Augenblick, dem Uwe Trömer ein Leben lang hinterherstrampelt.

Leichtigkeit, die hat er nicht oft kennengelernt, er hat es sich selbst nicht leicht gemacht, anderen auch nicht. "Ich bin ein Einzelkämpfer", sagt er. Er war es als Bahnradsportler in der DDR vor fast 40 Jahren, er war es als Dopinggeschädigter, er ist es immer noch.

Gerade kämpft er um seine Rente. Es ist ein Kampf von vielen. In einem Leben voller Umwege. Auch die eine oder andere Sackgasse war darunter.

Als junger Kerl im Osten war er begeistert vom Radsport, "mit fünf Jahren habe ich mein erstes Fahrrad bekommen, ich habe als erstes die Schutzbleche abmontiert". Radsport in der DDR, das war Täve Schur, der Friedensfahrtsieger, gefeiert im Osten als Held des Sozialismus, ein treuer Genosse, auch Trömer hat ihn bewundert. Die "Einheit von Mensch und Maschine" im Radsport, das ist es, was ihn noch heute faszinieren kann. Radsport, das wurde sein großes Ding beim SC Turbine Erfurt. Er wollte eins mit der Maschine sein, mit 18 war er diesem Zustand schon sehr nahe, 1980 wurde er Vizeweltmeister bei der Junioren-WM der Bahnradfahrer. Ein großes Talent. Mit einer blühenden Zukunft in der DDR.

Drei Jahre später fällt er beim Training vom Rad. Die Ärzte wollen ihm erst eine Grippe attestieren, aber es ist ein akutes Nierenversagen. Der Körper ist aufgebläht, Trömer muss ins Krankenhaus. Seine Mutter habe ihn nicht einmal wiedererkannt, hat er erzählt: "Ich sah aus wie eine Wasserleiche."

