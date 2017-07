Deutsche Volleyballer verpassen WM 2018 "Fehler nach Fehler"

Im Herbst 2014 erlebte der Deutsche Volleyball-Verband einen historischen Tag. Bei der Weltmeisterschaft in Polen gewann die Mannschaft des damaligen Trainers Vital Heynen sensationell Bronze, es war die erste WM-Medaille nach 44 Jahren, ein Titel, der dem Team einen Schub hatte geben sollen. Drei Jahre später steckt die Nationalmannschaft in der Krise: Sie hat zum ersten Mal seit 15 Jahren die Qualifikation für eine WM verpasst.

Nach einer enttäuschenden Leistung unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Andrea Giani am Samstag Belgien 0:3 (16:25, 16:25, 17:25). Am Abend spielt Deutschland zum Abschluss des Sechs-Nationen-Turniers in Kortrijk gegen Außenseiter Weißrussland (18 Uhr). Aber schon vorher ist klar, dass das DVV-Team seine Hoffnungen auf die Endrunde 2018 in Italien und Bulgarien begraben muss.

Für Bundestrainer Giani ist das beim Aufbau einer neuen Mannschaft ein schwerer Rückschlag. Die bisherige Bilanz beim Turnier in Kortrijk mit bereits zwei Niederlagen fällt ernüchternd aus. Letztmals hatten die Deutschen die WM 2002 in Argentinien unter Stelian Moculescu verpasst.

"Das müssen wir schnell lernen"

"Der Frust ist natürlich groß, wir müssen uns aber nicht beschweren, wenn man so viele Fehler macht wie wir", sagte Kapitän Lukas Kampa. "Spiele kann man nicht gewinnen, wenn man nur Fehler nach Fehler nach Fehler macht. Das müssen wir schnell lernen."

"Es ist natürlich enttäuschend, dass wir uns nicht für die WM qualifiziert haben, weil es für ein Land wie Deutschland wichtig ist, bei solchen Turnieren dabei zu sein", sagte Giani, der für sein Umbauprojekt Zeit und Geduld anmahnt: "Ich möchte jetzt nach vorne schauen und eine neue Ära starten".

Der Start einer Ära hätte eigentlich der Gewinn der Bronzemedaille vor drei Jahren sein sollen. Es war die erste deutsche Volleyball-Medaille seit 1970, die Mannschaft schien großes Potenzial zu besitzen. "Der deutsche Volleyball ist so stark wie noch nie", hatte DVV-Präsident Thomas Krohne gesagt.

Doch Deutschland hatte schon die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro verpasst, Trainer Heynen kehrte dem DVV anschließend den Rücken. Mittlerweile ist Heynen Nationaltrainer von Belgien, jenem Team, das Deutschlands WM-Aus besiegelt hat.