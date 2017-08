Volleyball-EM der Männer Deutschland erstmals seit 24 Jahren im Halbfinale

Die deutschen Volleyballer haben in Polen zum ersten Mal seit 24 Jahren wieder das Halbfinale einer Europameisterschaft erreicht. Damit fehlt nur noch ein Sieg zur ersten EM-Medaille der deutschen Volleyball-Geschichte der Männer.

Das Team des italienischen Trainers Andrea Giani bezwang Tschechien in der Spodek-Arena in Kattowitz 3:1 (25:22, 16:25, 25:23, 25:20). An gleicher Stelle hatte die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbands (DVV) 2014 mit WM-Bronze den bislang größten Triumph gefeiert.

Die Tschechen, die in der Zwischenrunde am Mittwoch überraschend Titelverteidiger Frankreich ausgeschaltet hatten, präsentierten sich in der Runde der letzten Acht deutlich stärker als noch in der Gruppenphase. Dort hatte Deutschland souverän 3:0 gewonnen. Die DVV-Auswahl leistete sich zwar eine Schwächephase im zweiten Satz, brachte das Spiel aber dank einer vor allem kämpferisch guten Leistung nach Hause.

Im Halbfinale trifft die Mannschaft um Kapitän Lukas Kampa am Samstag in Krakau auf den Gewinner der Partie zwischen Serbien und Bulgarien. Bisher war es noch nie einer deutschen Männer-Mannschaft gelungen, bei einer EM unter die besten drei Teams zu kommen. Zuletzt hatte eine deutsche Männer-Mannschaft 1993 in Finnland die Runde der besten Vier bei einer EM erreicht.