Volleyball-EM Deutschland verpasst das Halbfinale

Für die deutschen Volleyballerinnen ist der Traum von der EM-Medaille geplatzt. Die neuformierte Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski unterlag Gastgeber Aserbaidschan in Baku deutlich 0:3 (20:25, 18:25, 21:25) und verpasste damit das Halbfinale.

Die deutsche Mannschaft, EM-Fünfter von 2015, legte einen guten Start hin und führte 12:8. Das Team strotzte nach dem Erfolg gegen Bulgarien (3:2) in der Play-off-Runde vor Selbstvertrauen. Doch Natalya Mammadowa und Polima Rahimowa führten Aserbaidschan wieder heran und sorgten für den Satzgewinn. Auch in den folgenden Sätzen bekamen die Deutschen die beiden Weltklasse-Angreiferinnen nicht in den Griff. Insgesamt gelang es dem Team von Koslowski nicht, an die guten Leistungen aus dem Achtelfinale anzuknüpfen.

Mit der Viertelfinalteilnahme hatte das Team aber bereits die Zielvorgabe erfüllt und die EM-Teilnahme 2019 in der Tasche. Deutschland war mit sieben EM-Debütantinnen nach Aserbaidschan gereist. Das Durchschnittsalter im Team betrug gerade einmal 24,6 Jahre, lediglich die Routiniers Maren Fromm und Lenka Dürr verfügten über viel Wettkampferfahrung. Die EM galt daher als Zwischenstation auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio.