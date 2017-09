Volleyball Deutschland verpasst historischen EM-Titel knapp

Die deutschen Volleyballer haben das Finale bei der Europameisterschaft in Polen trotz einer überzeugenden Leistung verloren. Die Mannschaft von Bundestrainer Andrea Giani unterlag dem Favoriten Russland in Krakau in einem Fünf-Satz-Krimi 2:3 (19:25, 25:20, 22:25, 25:17, 13:15), durfte sich aber über die Silbermedaille freuen. Am Samstag hatte das Team mit dem 3:2 im Halbfinale gegen Serbien Geschichte geschrieben und die erste EM-Medaille einer deutschen Männermannschaft geholt.

In der ausverkauften Arena spielte Deutschland lange auf Augenhöhe mit dem Rekord-Europameister, Russland wirkte nicht so übermächtig wie im bisherigen Turnierverlauf. Deutschland spielte mutig auf und nahm den Russen sogar die ersten beiden Sätze im ganzen Turnier ab. Für einen Sieg reichte es am Ende allerdings nicht - trotz einer zwischenzeitlichen 5:2-Führung.

Bronze ging an die Serben, die sich im Spiel um Platz drei gegen die von Ex-Bundestrainer Vital Heynen betreuten Belgier 3:2 (25:17, 22:25, 19:25, 25:22, 15:12) durchsetzten.