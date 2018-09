Poland @PolskaSiatkowka triumphs over Brazil @volei to retain the world title for 4 more years. The Poles shut out the Olympic champions 3-0 (28-26, 25-20, 25-23).



Here are the highlights!



Game report: https://t.co/fDO2KJjthR#FIVBMensWCH#volleyballWCHs#volleyball pic.twitter.com/4MvY06MUmH