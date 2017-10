Volvo Ocean Race Team Vestas gewinnt erste Etappe beim Segelmarathon

Ein Klacks, die 1600 Meilen von Alicante bis Lissabon, wenn man sich die Gesamtstrecke vor Augen hält: 45.000 Seemeilen insgesamt liegen vor den Jachten, die an der 13. Auflage des Volvo Ocean Race teilnehmen, acht Monate sind die Crews insgesamt auf See. Die erste Etappe war also eher zum eingewöhnen, das Aufwärmprogramm.

Gewonnen hat das dänisch-amerikanische Boot "Vestas 11th Hour Racing", auf dem der Amerikaner Charles Enright das Kommando hat. Zwanzig Meilen dahinter: der spanische Favorit "Mapfre". Die letzten Meilen waren für die Crews eine besondere Herausforderung - sie steckten in einem Flautenloch fest. Auf "Vestas" habe die Crew sogar schon den Anker klar gemacht, um in der Strömung nicht rückwärts zu treiben, berichtet Yacht.de. Enrights Erfolgsformel auf dem Weg nach Lissabon: Er ließ sich von seinem Navigator einen Kurs absetzen, der ihn weit von der Flotte der anderen Jachten wegführte - und dem Team besseren Wind bescherte.

Aufregung hatte es schon kurz nach dem Start gegeben: Die drei Teams von "Dongfeng" aus China, "Mapfre" und die Niederländer "Brunel" kamen sich gefährlich nah, drehten erst im letzten Moment gerade noch ab, was nach Ansicht der Schiedsrichter nicht regelkonform war - eine Dreiviertelstunde nach dem Startschuss setzte es bereits erste Strafen. "Brunel" und "Mapfre" fielen zurück.

Marathon zur See

Volvo-Ocean-Rennen besteht aus zwölf Etappen mit elf Häfen. Nach insgesamt 45.000 Seemeilen sollen die Teilnehmer Den Haag erreichen. Mit dabei sind auch die beiden neuseeländischen Segelstars Peter Burling und Blair Tuke - allerdings auf verschiedenen Booten. Nach ihrem gemeinsamen Olympiasieg vor Rio de Janeiro und dem Triumph beim America's Cup vor Bermuda verstärkt Burling "Brunel", Tuke ist für "Mapfre" am Start.

"Es gibt drei Gipfel im Segeln. Die Olympischen Spiele, den America's Cup und das Volvo Ocean Race", hatte Tuke vor dem Start gesagt. Er kann wie Burling das "Segel-Triple" perfekt machen. "Rennen um die Welt haben mich schon immer begeistert", sagte Burling, der bei Brunel die Skipperlegende Bouwe Bekking unterstützt: "Ich kann es kaum erwarten, mich bei dieser extremen Herausforderung zu beweisen und weiter dazuzulernen."

Alle Teams haben nach einer Regeländerung auch Frauen engagiert, bei "Turn The Tide on Plastic" gibt die Britin Dee Caffari als Skipperin die Kommandos. Das Projekt unter Uno-Flagge will auf die Verschmutzung der Meere aufmerksam machen.

Ausgetragen wird das Rennen mit Booten der Einheitsklasse Volvo Ocean 65, die Jachten sind rund 20 Meter lang. Nach dem Ende jeder Etappe können jeweils Anpassungen in der Zusammenstellung der Crews vorgenommen werden.