US-Tennis in der Krise Land der begrenzten Möglichkeiten

Im richtigen Moment abzutreten, zählt zu den größten Herausforderungen im Leben eines Sportlers. Einer, der das geschafft hat, ist Pete Sampras. Während seiner Karriere gewann er 14 Grand-Slam-Titel, der Abschluss war seiner Laufbahn würdig: Sein letztes Spiel als Tennisprofi war das Finale der US Open 2002, er traf auf seinen großen Rivalen Andre Agassi. Und gewann.

Die erfolgsverwöhnten Tennisfans in den Vereinigten Staaten verfielen trotz des Abgangs ihres größten Stars nicht in Panik. Da war ja noch Agassi, der seine Laufbahn noch drei Jahre fortsetzen sollte. Mit Andy Roddick rückte ein vielversprechendes Talent nach. Seine Dominanz hat das US-Männertennis trotzdem verloren.

Amerika - jene Tennisnation, die seit Beginn der Open Era 1968 mit Stan Smith, Jimmy Connors, John McEnroe, Brian Teacher, Jim Courier, Michael Chang, Agassi oder Sampras zahlreiche Major-Sieger hervorgebracht hat, steckt in einer Krise. Zumindest, was die Männer betrifft. Während die Williams-Schwestern in den vergangenen Jahren das Frauen-Tennis mitgeprägt haben, stammt der letzte Grand-Slam-Erfolg bei den Männern aus dem Jahr 2003, als Roddick die US Open gewann.

Als 1973 die Weltrangliste eingeführt wurde, standen 23 männliche Profis aus Übersee in den Top 100, 1984 waren es sogar 43. Heute sind es elf. Keiner davon hat bislang einen großen Titel gewinnen können.

Beim Laver Cup nur krasser Außenseiter

Beim Laver Cup, dem interkontinentalen Vergleich in Prag, treten mit Sam Querrey (Nr. 16), John Isner (Nr. 17), Jack Sock (Nr. 21) und Francis Tiafoe (Nr. 72) gleich vier Amerikaner für das Team "Rest der Welt" an. Gegen die übermächtigen Europäer geht es als krasser Außenseiter in die neugegründete Veranstaltung.

Die Erklärung für die Krise der amerikanischen Tennis-Männer liegt nahe: Sie haben sich zu lange auf ihrem Erfolg ausgeruht. In den Achtziger- und Neunzigerjahren dominierten starke Aufschläger auf der Tour, Sampras war so einer, Roddick ebenfalls. Serve-and-Volley war effektiv, die Plätze waren schnell. Warum also umdenken?

Als die ATP für eine Verlangsamung der Plätze plädierte, um längere und attraktivere Ballwechsel zu garantieren, stellten dann vor allem die Europäer ihr Spiel um. Allrounder wie Roger Federer oder auch Defensivkünstler wie Rafael Nadal und Novak Djokovic waren plötzlich die Profis, die es zu schlagen galt.

Jim Courier, einer von nur drei US-Amerikanern, der die French Open gewinnen konnte, nennt weitere Gründe für den Abstieg im Männertennis: "In den USA wird zu wenig auf Sand gespielt. Die Kids werden nicht so gut ausgebildet wie die Nachwuchsspieler in Europa, die nur auf Sandplätzen trainieren."

In der Tat gilt die Ausbildung auf dem langsamsten Belag als besonders wirkungsvoll: Technik, Beinarbeit und Taktik können auf dem roten Untergrund effektiver trainiert werden. In den USA, dem Land mit den meisten Hartplätzen auf der Welt (255.000), wird fast ausschließlich monotones Power-Tennis gelehrt, bei dem Finesse und Geduld auf der Strecke bleiben. Sampras moniert zudem, dass die großen US-Sportarten (Football, Baseball, Basketball) mehr junge Menschen anzögen, weil sie finanziell schon zu College-Zeiten attraktiver seien.

Verband investiert viel Geld in Nachwuchsförderung

Der US-Tennis-Verband (Usta) will die Fehler erkannt haben. Angesichts der schwachen Entwicklung soll wieder verstärkt in die Jugend investiert werden, ein Nachwuchszentrum mit 106 modernen Courts in Florida ließ sich die Usta insgesamt 45 Millionen US-Dollar kosten. Patrick McEnroe, jüngerer Bruder von US-Legende John und im Verband für die Jugendarbeit zuständig, sagte, dass man die Kinder und das komplette Tennis neu inspirieren wolle.

Und tatsächlich: Das Reservoir an jungen, hoffnungsvollen Spielern ist groß: Noah Rubin, 21 Jahre, Stefan Kozlov, 19, Taylor Fritz, 19, Jared Donaldson, 20, und auch der beim Laver Cup startende Tiafoe, 19, - sie alle haben mit Erfolgen im Jugendbereich auf sich aufmerksam gemacht. Momentan sind ihnen die Europäer aber auch in dieser Altersklasse noch einen Schritt voraus: Der 20 Jahre alte Alexander Zverev ist in der Weltrangliste nach zwei Siegen bei Masters-Turnieren in dieser Saison schon auf Rang vier der Weltrangliste vorgerückt.

Der Deutsche trifft beim Laver Cup am Abend (19 Uhr) auf ein weiteres Riesentalent: Denis Shapovalov. Der 18-Jährige kommt im Übrigen aus Kanada. Auch das noch.