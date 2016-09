Medizinische Daten von US-Sportlern  War es ein russischer Racheakt?

Welche Daten wurden gehackt?

Die Hacker haben die Datenbank der Welt-Antidoping-Agentur Wada geknackt. Die Wada selbst hat den Cyber-Angriff mittlerweile bestätigt. Dabei wurden Daten prominenter US-amerikanischer Sportler gestohlen und anschließend im Internet veröffentlicht. Darunter sind die Turnkönigin von Rio de Janeiro, Simone Biles, die Tennis-Schwestern Serena und Venus Williams, sowie die US-Basketballerin Elena Delle Donne.

Die Hackergruppe hat bei diesen vier Sportlerinnen Ausnahmegenehmigungen öffentlich gemacht, die es ihnen erlauben, an sich verbotene Mittel einzunehmen. Biles, Venus Williams und Delle Donne haben mittlerweile auf die Vorwürfe reagiert. Biles zum Beispiel sagte, sie leide unter dem Aufmerksamkeits-Syndrom ADHS und nehme dagegen Medikamente ein. Auch Williams und Delle Donne betonten, dass sie in keiner Weise gegen Dopingrichtlinien verstoßen hätten.

Wer steckt hinter dem Hackerangriff?

Die anonyme Hackergruppe nennt sich "Fancy Bears". Bis auf den Umstand, dass sie in Russland ansässig ist, weiß man wenig über sie. Die "New York Times" vermutet lediglich, dass die Gruppe mit dem militärischen Geheimdienst GRU zusammenarbeitet und auch für den E-Mail-Hack bei der demokratischen Partei von Hillary Clinton verantwortlich sei. Auch mit der Cyberattacke auf den deutschen Bundestag im Vorjahr wird sie in Verbindung gebracht.

Der Kreml hat jede Verwicklung in die aktuelle Hacker-Aktion allerdings deutlich zurückgewiesen. "Wir können ohne Zögern eine Beteiligung der russischen Regierung oder eines russischen Geheimdienstes ausschließen", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow.

Die "Fancy Bears" hatten bereits vor kurzem den Wada-Account der Kronzeugin für das russische Doping, Julia Stepanowa, gehackt. Stepanowa lebt an einem geheimen Ort, der Hack sollte möglicherweise auch dazu dienen, ihren Aufenthaltsort zu erfahren. Die Athletin hatte sich in die USA abgesetzt und dort ausführlich über das Staatsdoping in Russland ausgesagt.

Wie reagieren IOC und Wada?

Wada und IOC haben ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die genannten Athleten nicht unter Dopingverdacht stehen. Alle Ausnahmegenehmigungen seien geprüft und von den betreffenden Stellen anschließend anerkannt worden. "Das IOC kann bestätigen, dass die Athleten bei den Olympischen Spielen kein Dopingvergehen begangen haben", heißt es in der offiziellen Stellungnahme.

Die Wada sprach von "Cyber-Attacken, die die Organisation und das weltweite Anti-Doping-System untergraben sollen", so Generaldirektor Olivier Niggli. Und auch der Chef der US-Anti-Dopingagentur Usada, Travis Tygart, mitverantwortlich für die erfolgreichen Ermittlungen gegen US-Radstar Lance Armstrong und die US-Sprinter, sagte, er halte es für "undenkbar", dass die betroffenen Athleten gedopt hätten.

Wie ernst sind die Vorwürfe zu nehmen?

Seit längerem gibt es Vorwürfe von russischer Seite, der Anti-Doping-Kampf werde politisch instrumentalisiert, weshalb mit zweierlei Maß vorgegangen wird. Russische Athleten würden streng verfolgt, bei US-Sportlern dagegen werde eher lässig mit dem Thema umgegangen. Die Tonart hatte sich in diesem Jahr noch einmal deutlich verschärft, nachdem im Gefolge des McLaren-Reports zahlreiche russische Sportler von den Olympischen Spielen und den Paralympics ausgeschlossen worden waren.

Der Hackerangriff könnte daher ein Racheakt von russischer Seite sein. Vorwürfe gegen US-Athleten, die in Rio die mit Abstand erfolgreichsten Sportler bei den Spielen waren, sind allerdings nicht neu - und sind auch in Rio wieder aufgekommen.

Dass Sportler, die an Krankheiten leiden, Ausnahmegenehmigungen beantragen und dann auch Medikamente nehmen dürfen, ist relativ weit verbreitet. Die Gefahr, dass Athleten dies auch zur Leistungssteigerung nutzen, besteht allerdings. Dort bewegt sich der Anti-Doping-Kampf in einer Grauzone.

Was ist in dieser Angelegenheit noch zu erwarten?

Die "Fancy Bears" haben weitere Enthüllungen angekündigt. Es werde "sensationelle Beweise dafür geben, dass berühmte Sportler dopen". IOC und Wada werden dadurch in die Defensive geraten - unabhängig davon, ob die Vorwürfe zutreffen oder nicht. Das Misstrauen gegenüber dem Anti-Dopingkampf ist bereits groß genug und dürfte durch die Enthüllungen noch wachsen. Vor allem, wenn die Verantwortlichen die Daten als rein vom politischen Interesse Russlands motiviert abtun und keine weiteren Prüfungen in die Wege leiten.

Offensiv zu belegen, dass die beschuldigten Athleten tatsächlich sauber sind, kollidiert allerdings mit dem Datenschutz und könnte - wie Biles und Delle Donne es getan haben - wohl nur von den Athleten selbst kommen. Von daher sind Wada und IOC jetzt schon in einem Dilemma.