Handball-WM Vollbad in Testosteron

Um 18.15 Uhr am heutigen Abend, mit dem Anwurf des deutschen Eröffnungsspiels der Handball-WM zwischen Deutschland und Korea (Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV ZDF), ist die Zeit wieder gekommen: die Zeit, sich zu erregen.

So sehr der Handball an Prominenz, öffentlicher Aufmerksamkeit und Breitenwirkung im Vergleich zu früher verloren hat - ein Turnier wie das einer Weltmeisterschaft, dazu im eigenen Land, dazu auch einmal wieder großflächig übertragen von ARD und ZDF, hat immer noch den Effekt, in Deutschland die Fieberkurve steigen zu lassen. Bei Handballspielen herrscht eine grundsätzliche Aufgebrachtheit. Die Atmosphäre verträgt das Adjektiv geharnischt.

Vor ein paar Tagen hat die Autorin Sophie Passmann im "Zeit"-Magazin einen vielbeachteten und viel gefeierten Text zum Handball geschrieben. Es war eine einzige Liebeserklärung an die Sportart. Handball sei "der wichtigste Sport der Welt", hieß es unter anderem darin, ihr seien "Menschen suspekt, die mit Handball nichts anfangen können", der Sport sei zudem "maximalbrutale Direktdemokratie", da jeder Spieler auf dem Feld gleichermaßen wichtig sei.

"Kartoffeldeutsche Leistungsbereitschaft"

Die "Zeit" hatte in Sachen Handball möglicherweise auch etwas gutzumachen. Vor einer Weile hatte dort der Philosoph Wolfram Eilenbeger den Sport mehr oder weniger hingerichtet, hatte davon geschrieben, dass der Handball "eine kartoffeldeutsche Leistungsbereitschaft" spiegele und für eine "selig verklärte deutsche Reihenhausvergangenheit" stehe, die Überschrift lautete damals vielsagend: "Handball: Die Alternative für Deutschland". Der Text hatte danach für Aufsehen gesorgt, das selbst Bayern-Fußballer Franck Ribéry neidisch gemacht hätte, der Deutsche Handball-Bund sah sich zu einer empörten Stellungnahme genötigt, Handball-Nationalspieler fühlten sich in die rechte Ecke gedrängt.

Der wichtigste Sport der Welt oder kartoffeldeutsch? Was denn nun? Der Sport verleitet ganz offenbar dazu, den Menschen ein Bekenntnis abzufordern. Handball polarisiert in einem Ausmaß, das Hockey oder Volleyball immer verschlossen bleiben dürfte, teilt die Gemeinde sozusagen in ein Team Passmann und ein Team Eilenberger.

Rechtzeitig zur WM kramen Sportjournalisten in ihrer persönlichen Erinnerung an wundgescheuerte Knie in ihrer Jugend und an Gegenspieler vom Dorf mit breitem Kreuz, die sich im Nebenjob als Einbauschränke noch etwas hätten dazuverdienen können. Das gerät dann entweder zur wehmütigen Nostalgie oder zum Scherbengericht.

Beim Handball gibt es das noch, die flammende Passion und die tiefe Abneigung, es gibt wenig dazwischen, und dass das so ist, liegt in der Sportart selbst begründet. Handball ist ein Sport, in dem es nicht nur brodelt, sondern auch sehr leicht überkocht. Dauernd ist etwas los, es gibt anders als im Fußball, wo man während der 90 Minuten fast immer Phasen hat, in denen man sich in aller Ruhe mit seinem Sitznachbarn über alles Mögliche außer Fußball unterhalten kann, keine großen Ruhemomente. Handball ist ein Sport, um es diplomatisch auszudrücken, der während des Spiels wenig Muße lässt, über die Dinge des Lebens nachzudenken.

Man möchte nicht dazwischen geraten

Wucht, Härte, Dynamik, Kraft, Körperlichkeit - das sind die Attribute, mit denen dieser Sport zusammengebracht wird. Ein viriler Sport, geprägt von Modellathleten bis hin zum Kraftprotz am Kreis. Man muss dem DHB-Kreisläufer Patrick Wiencek, Spitzname Bamm-Bamm, nicht zu nahe treten, wenn man annimmt, dass er einen ohne jeden bösen Willen mit seinen 110 Kilogramm Gewicht umrennen und in eine Flunder verwandeln könnte. Dass die Europameister von 2016 sich mit dem mäßig sympathischen Claim "Bad Boys" schmückten, ist kein Zufall. Man möchte als Normalsterblicher auf dem Platz nicht dazwischen geraten. Handball ist so etwas wie das deutsche American Football. Nur ohne Schutzkleidung.

Früher, als Handball noch jeden Sonntag in der ZDF-Sportreportage von Millionen geguckt wurde, hatte ich immer Mitleid mit dem Flügelspieler Peter Quarti von Tusem Essen, der so hilflos und klein zwischen all seinen Mit- und Gegenspielern wirkte und das große Glück hatte, dass Abwehrbösewicht Peter Krebs sein Teamkollege war. Krebs, mit allen, aber wirklich allen Wassern gewaschen, war einer, der keinem Scharmützel aus dem Wege ging. Also der klassische Handballer. Ein Bad Boy.

Wer je bei einem wichtigen Länderspiel in der Halle saß, wenn es in der Schlussphase eng wird, wenn die Verantwortlichen mit hochrotem Kopf den Zeitnehmertisch umlagerten, die Trainer sich heiser schrien, der nahm sich vor, beim nächsten Besuch einen Regenschirm mitzunehmen, weil das Testosteron in der Halle nicht mit der Gießkanne, sondern gleich mit dem Eimer ausgeschüttet wurde.

Man muss bei jedem Turnier nur auf den Moment warten, wo die Empörung auch den deutschen Fernsehkommentator infiziert hat, da eine deutsche Niederlage gemeinhin von den vermeintlich willkürlich pfeifenden Schiedsrichtergespannen (gerne aus Osteuropa) ausgeht und der Mann am Mikrofon alles tut, die Lautstärke in der Halle noch durch seine überschwappende Stimme übertönen zu müssen.

Handball ist Mann gegen Mann, Frau gegen Frau. Einen Angriff über den Rückraum durch die gegnerische Abwehrkette hindurch zum Tor zu wagen, meistens mit zwei am Trikot reißenden 90 Kilo schweren Abwehrspielern im Gepäck, die wie Kletten an einem hängen, ist in Sachen Mutproben im Sport ganz weit oben angesiedelt. Ohne Aggression ist Handball undenkbar. Schöngeister sollten sich anderswo umtun.

Team Eilenberger.