Wegen Tropensturm "Florence" Dressur-Kür bei Weltreiterspielen abgesagt

Die für Sonntag angesetzte Dressur-Kür bei den Weltreiterspielen wird nicht stattfinden. Weil die Veranstalter heftige Regenfälle wegen des Tropensturms "Florence" erwarten, war die Medaillen-Entscheidung zunächst am Montag angesetzt worden. Nun folgte die Absage.

Für den Montag ist bereits der Rückflug der europäischen Dressur-Pferde geplant. Eine Kür mit so wenig zeitlichem Abstand zur Reise zu reiten, wäre "aus veterinärmedizinischen Gründen ein No-Go", erklärte Equipe-Chef Klaus Roeser. "Wir können kein Pferd in eine Prüfung gehen lassen, um es anschließend in einen Flieger zu stellen. Das ist in keinster Weise vertretbar, das Risiko kann und darf auch keiner eingehen."

Isabell Werth, die bereits in zwei Wettbewerben gewinnen konnte, hat damit keine Gelegenheit, eine dritte Goldmedaille zu erlangen. Sowohl das britische als auch das US-amerikanische Team hatten sich für eine Absage ausgesprochen, erklärte Roeser: "Und damit auch wir, weil wir werden nicht reiten, wenn zwei der anderen starken Nationen nicht an den Start gehen."