Davis-Cup-Geschichte Als Tennis wie Zähneputzen war

Mein Davis-Cup-Spieler schlechthin war Karl Meiler. Heute kennt man ihn kaum noch, aber Karl Meiler verkörperte all das, was den Davis Cup ausmacht. Dieses Kämpfen bis zum letzten Punkt, dieses Hinterherlaufen hinter jedem Ball, diese Höhen und Tiefen innerhalb eines Spiels.

Tennis war damals ganz weit weg im Paderborn der Siebzigerjahre. Das war etwas für die Reichen mit blitzenden weißen Zähnen. Die Stars im Fernsehen waren gutaussehende Playboy-Typen wie Björn Borg und Guillermo Vilas. Aber von Meiler habe ich gelernt, dass Tennis auch ganz viel mit Schweiß zu tun hat, mit Schmerz, mit Leiden, mit harter Arbeit.

Einmal hat er im Davis Cup gegen Spanien gespielt, gegen den großen Manuel Orantes, er hatte die ersten beiden Sätze verloren, aber immer weitergekämpft, weitergegrätscht, weitergerannt, bis er nach fünf Sätzen doch noch gewonnen hatte. Einmal ging es gegen Schweden. Auf der anderen Seite stand kein Geringerer als Borg. Meiler verlor zwar in drei Sätzen, aber er fightete wieder, als ginge es um alles. Der zweite Satz dauerte bis zum 14:12, der dritte bis zum 8:6. Fast hätte Borg, Spitzname "Ice Man", sogar eine Miene verzogen, so sehr war er gefordert.

Deutschland nur noch mit der dritten Garde

Heute spielt Deutschland auch wieder im Davis Cup. Es geht um den Klassenerhalt gegen Polen in Berlin, es ist also ein wichtiges Spiel. Dustin Bown, die Zverev-Brüder Alexander und Mischa, Tobias Kamke haben ihr Mitwirken abgesagt, Brown spielt lieber anderswo ein unbedeutendes Turnier. Philipp Kohlschreiber ist verletzt. Deutschland tritt quasi mit der dritten Garnitur an. Meiler wurde damals 13 Mal für den Davis Cup nominiert, das erste Mal 1968, er hat alle 13 Male natürlich gespielt, etwas anderes wäre gar nicht infrage gekommen.

Der Davis Cup, dieser wunderbare Mannschafts-Wettbewerb, ausgetragen seit dem Jahre 1900, interessiert in Deutschland mittlerweile fast niemanden mehr. Das war mal anders. Und es hatte, wie fast alles im deutschen Tennis, mit Boris Becker zu tun.

1985, das Jahr, in dem Deutschland von einem 17 Jahre alten Leimener wachgeküsst wurde, war auch ein großes Davis-Cup-Jahr. Meiler spielte immer noch, er war inzwischen 36 Jahre alt, aber er war nur noch eine Randfigur. Becker war jetzt Mister Davis Cup, erst gegen die USA am Hamburger Rothenbaum, sein erster Auftritt in Deutschland nach seinem Wimbledon-Triumph, es war ein Fest gegen Eliot Teltscher und Aaron Krickstein.

Niki Pilic, der perfekte Handtuchhalter

Danach in der Frankfurter Festhalle das Halbfinale gegen die Tschechoslowakei. Tennis Gucken gehörte in Deutschland in diesem Herbst zum Tagesablauf dazu wie Zähneputzen. Und die näselnde Stimme von ZDF-Tennisreporter Reiner Deike war der Soundtrack in jedem Wohnzimmer.

An Beckers Seite in jenem Halbfinale von Frankfurt stand Michael Westphal, und er spielte sein Einzel gegen den stets übel gelaunt wirkenden Tomas Smid. Alles in diesem Jahr war Becker, aber für mich war diese Partie Westphal gegen Smid das Tennisspiel des Jahres. Mitten im Spiel löste sich der Teppichbelag, aufgelöst wahrscheinlich von der hitzigen Atmosphäre in der Halle. Und das Bild, wie der erboste tschechische Davis-Cup-Coach Jan Kodes gegen die Delle im Teppich tritt, ist mir bis heute so präsent wie Beckers Matchball von Wimbledon.

Das Endspiel gegen die stoischen Schweden um Mats Wilander und Stefan Edberg wurde zwar anschließend verloren, aber die große Zeit des deutschen Davis-Cup-Teams war angebrochen. Drei Siege in den kommenden acht Jahren, Niki Pilic als ewiger Teamchef auf der Bank, der Becker, Michael Stich oder Carl-Uwe Steeb das Handtuch reicht - beeindruckende Vorstellungen in jedem Fall, und dennoch im Schatten eines Abstiegsduells.

Hartford: Fünf Millionen Deutsche wachten vor den Fernsehern

Am 24. Juli 1987 trafen die Tennisnationen Deutschland und USA aufeinander, der Verlierer würde aus der Weltgruppe absteigen. Schauplatz war Hartford im Staat Connecticut, und diese Stadt hat ab dem 24. Juli 1987 einen festen Platz in der Tennisgeschichte. Boris Becker traf auf den langsam alternden John McEnroe. Der Amerikaner gab an diesem Abend noch mal alles, und alles meint in diesem Fall auch alles.

McEnroe beleidigte den Schiedsrichter wie in seinen allerbesten Zeiten, die Bank der Amerikaner mit Tim Mayotte und den Doppelspezialisten Ken Flach und Robert Seguso machte unentwegt Stimmung gegen den Deutschen, die Halle tobte, brodelte, schien nah am Platzen, und nach gut sechs Stunden Spielzeit hatte Becker 4:6, 15:13, 8:10, 6:2 und 6:2 gewonnen und rannte mit der Deutschlandfahne durch die Halle. In Deutschland war es zu diesem Zeitpunkt 5.17 Uhr am Morgen, und fünf Millionen Fernsehzuschauer hatten die ganze Nacht durchgewacht. Ich war einer von fünf Millionen. Der Hochschul-Tag danach wurde ersatzlos gestrichen. Tennis war wichtiger.

Beim letzten deutschen Davis-Cup-Erfolg 1993 war Becker schon nicht mehr dabei, er kehrte danach noch einmal kurz ins Team zurück, aber der langsame Niedergang des deutschen Davis-Cup-Teams hatte begonnen. Und Deutschland wandte sich wieder dem Fußball zu. Die Partie gegen Polen wird heute auf ran TV, sportdeutschland-TV und DAZN übertragen. Davis Cup ist ein Nischenprodukt.

Der Deutsche Tennisbund hat Brown, Kamke und den jüngeren Zverev-Bruder wegen ihrer Absagen für den Davis Cup 2017 gesperrt. Es wäre wahrscheinlich die spürbarere Strafe gewesen, wenn der Verband sie zur Teilnahme 2017 verpflichtet hätte.

Als Meiler 2014 früh verstarb, hieß es in allen Nachrufen über ihn: "Der deutsche Davis-Cup-Spieler Karl Meiler ist im Alter von 64 Jahren gestorben." Ja, das war er: reiner Davis-Cup-Spieler. So etwas wird man über Zverev, Brown und die anderen nie mehr sagen.