Gerard Piqué weiß genau, was es ausmacht, ein Heimspiel zu bestreiten. Schließlich hat er weit über hundert Mal in seiner langen Fußballerlaufbahn Partien im heimischen Camp Nou ausgetragen. Die Atmosphäre im Stadion hat Piqués Klub, den FC Barcelona, zu vielen Siegen getragen. Heimspiele sind in Barcelona Festtage.

Jetzt hat der Fußballer Gerard Piqué maßgeblich dazu beigetragen, dass es diese Heimspiele im Tennis nicht mehr geben wird. Er ist dafür verantwortlich, dass der Davis Cup nach 118 Jahren so verändert wird, dass er nur noch seinen alten Namen behält und Boris Becker sogar einen Grabstein twitterte, weil er die Traditionsveranstaltung als beerdigt ansieht.

Piqués Konsortium Kosmos steckt hinter dem neuen Davis Cup. Mit dem alten Modell hat der tatsächlich nichts mehr zu tun: Statt dreimal im Jahr mit wechselndem Heimrecht wie bisher wird der Mannschaftswettbewerb künftig an einem neutralen Ort Ende des Jahres innerhalb einer Woche mit 18 Teams ausgetragen. Kosmos hat dem Tennisweltverband ITF dafür drei Milliarden Dollar für die kommenden 25 Jahre versprochen. Diesem Angebot wollten der ITF und sein Boss David Haggerty nicht widerstehen.

Video AFP

Der Fußballprofi Piqué gilt nun "als der neue Chef des Welttennis", wie die spanische Zeitung "Marca" ihn schon bezeichnete. Die Zeitung schreibt: "Piqués Macht in Tenniskreisen ist viel größer als die jeder anderen Person auf dem Tennisplatz oder im Weltverband." Er ist bestens vernetzt mit zahlreichen Stars der Branche wie Rafael Nadal.

Diese Entscheidung des ITF sei "einer der glücklichsten Tage meines Lebens", hat Piqué gesagt. Seine Lebensgefährtin, Popstar Shakira, wird diese Aussage möglicherweise mit Interesse zur Kenntnis genommen haben - aber es gibt ja ohnehin Trennungsgerüchte. Tatsächlich ist der 31-Jährige schon seit Längerem dabei, seinen Schwerpunkt vom Fußball aufs Geschäftsleben zu verlagern. Kosmos hat er 2015 mit gegründet: An seiner Seite steht der japanische Milliardär Hiroshi Mikitani, Chef des Konzerns Rakuten, einem der größten Internetunternehmen der Welt. Rakuten war nicht nur jahrelang der weltgrößte Onlinehändler für Elfenbein und Walfleisch, sondern hat mittlerweile überall auf der Welt Internetfirmen aufgekauft und ist immer größer geworden.

Mikitani engagiert sich zudem seit Jahren im Sport. Der Japaner ist der Präsident des heimischen Fußballvereins Vissel Kobe, bei dem auch Lukas Podolski sein Geld verdient. Rakuten ist seit dem Vorjahr auch Trikotsponsor eines großen europäischen Fußballvereins: des FC Barcelona - seitdem läuft Piqué mit dem Schriftzug seines Geschäftspartners über den Platz. Barça-Legende Andres Iniesta ist gerade erst zu Vissel Kobe gewechselt - keine Überraschung. Mikitani flog ihn mit seinem Privatjet zur Vertragsunterzeichnung nach Japan. So kommt eines zum Anderen.

Getty Images Piqué jubelt im Rakuten-Trikot

Piqué, der nach der WM in Russland seine Länderspielkarriere nach 102 Einsätzen beendet hat, hatte schon 2015 den Kontakt zur ITF gesucht. Damals hatte er laut "Marca" Pläne für eine Tennis-WM, die analog zum Fußball alle vier Jahre stattfinden würde. Daraus ist zwar (bisher) nichts geworden, der Kontakt zu Haggerty blieb allerdings bestehen.

Piqué war auch derjenige, der die Idee für das neue Davis-Cup-Modell entwickelt hat. Als Haggerty den Plan im Februar öffentlich machte, stellte sich schnell heraus, dass der Tennis-Verbandsboss das Vorhaben zuvor überhaupt nicht mit der ATP und dem Spielerrat besprochen hatte. Stattdessen hatte er Piqué Vorgespräche mit Stars wie Rafael Nadal und Novak Djokovic führen und sich den Plan von ihnen absegnen lassen.

Auch Larry Ellison ist als Investor dabei

Mittlerweile ist bei Kosmos mit Larry Ellison ein weiterer Superreicher im Boot, Besitzer des Tennisturniers von Indian Wells und Chef des Segelteams, das zwei Mal den America's Cup gewann. Ellison und Mikitami sollen sicherstellen, den neuen Davis Cup profitabel zu machen. Beide wollen mit dem Projekt schließlich auch Geld verdienen. Der Davis Cup soll nach Ellisons Wunsch bereits 2021 in den USA stattfinden - natürlich in Indian Wells.

AFP Piqué-Jubel nach der ITF-Entscheidung

"Wir werden den Davis Cup auf ein neues Level heben", hat Piqué gesagt. Ob dies allerdings passiert, ist auch nach der ITF-Entscheidung offen. Der anvisierte Termin Ende November liegt direkt nach der ATP-Weltmeisterschaft, bei der die besten acht Tennisprofis um die Krone des Jahres kämpfen. Danach ist das lange Tennisjahr bisher beendet, und die Stars können sich endlich regenerieren. Stattdessen müssten sie künftig noch einmal für eine Woche auf den Platz.

Die Spielergewerkschaft ATP, der ITF ohnehin in herzlicher Abneigung verbunden, plant schon länger, zu Jahresbeginn einen neuen Teamwettbewerb ins Leben zu rufen. Der würde nun automatisch in Konkurrenz zum neuen Davis Cup treten. Man kann jetzt schon absehen, dass die ohnehin überspielten Tennisprofis wenig motiviert sein werden, noch zwei neue Mannschaftsevents um den Jahreswechsel in ihren Terminkalender aufzunehmen.

Gerard Piqué ist nicht nur Fußballer und Geschäftsmann, er ist auch ein begeisterter Pokerspieler und nimmt regelmäßig als Zocker an Turnieren teil. Diesmal ist noch nicht sicher, ob er sich verzockt hat.