Wimbledon Zverev-Brüder problemlos in Runde zwei

Mischa Zverev hat erstmals seit acht Jahren wieder ein Match bei dem Grand-Slam-Turnier in London gewonnen. Der deutsche Tennisprofi besiegte in seinem Erstrundenmatch den Australier Bernard Tomic 6:4, 6:3, 6:4 und bekommt es in der nächsten Runde mit Michail Kukuschkin aus Kasachstan zu tun.

Gegen Tomic hatte er noch am vergangenen Donnerstag beim Vorbereitungsturnier in Eastbourne deutlich verloren, die erfolgreiche Revanche dauerte nur 1:24 Stunden. "Ich dachte, es wird komplizierter", sagte Zverev, "aber es hat sich schwieriger angefühlt, als es das Ergebnis ausdrückt."

Auch Mischas Bruder Alexander Zverev zog in die zweite Runde ein. Der 20-Jährige setzte sich 6:4, 7:6 (7:3), 6:3 gegen Evgeny Donskoy aus Russland durch. Am Donnerstag trifft er entweder auf Frances Tiafoe aus den USA oder Robin Haase aus den Niederlanden.

Novak Djokovic ist seinem vierten Wimbledon-Triumph ohne großen Aufwand ein kleines Stück näher gekommen. Die Nummer vier der Weltrangliste gewann gegen den Slowaken Martin Kližan, der im zweiten Satz aufgab. Den ersten Durchgang hatte Djokovic 6:3 gewonnen. Der Tscheche Adam Pavlasek ist in Runde zwei der nächste Gegner des Serben.

Auch Roger Federer profitierte von der Aufgabe seines Gegners Oleksandr Dolgopolov und zog in die zweite Runde ein. Federer hatte den ersten Satz 6:3 gewonnen, im zweiten Satz gab der Ukrainer Dolgopolov beim Stand von 3:0 für den Schweizer auf.

Jan-Lennard Struff ist zum neunten Mal nacheinander in der ersten Runde eines Grand-Slam-Turniers ausgeschieden. Der 27 Deutsche unterlag dem Vorjahresfinalisten Milos Raonic aus Kanada 6:7 (5:7), 2:6, 6:7 (4:7).

Ebenfalls nicht mehr dabei ist Qualifikant Daniel Brands. Der Weltranglisten-216. war gegen den an Position 15 gesetzten Franzosen Gaël Monfils beim 3:6, 5:7, 4:6 über weite Teile des Matches chancenlos.