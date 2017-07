Wimbledon Kerber weiter, Görges scheidet aus

Die Weltranglistenerste Angelique Kerber hat ihr Auftaktmatch in Wimbledon gewonnen. Bei ihrer Rückkehr auf den Centre Court, wo sie vor rund einem Jahr Serena Williams im Finale einen Kampf auf Augenhöhe geliefert hatte, benötigte sie 1:27 Stunden, um die Weltranglisten-247. Irina Falconi 6:4, 6:4 zu bezwingen.

Unzufrieden war sie deswegen jedoch nicht. "Ich bin glücklich, durch die erste Runde gekommen zu sein. Es ist immer gut, wenn man zu Beginn ein hartes Match gewinnt", sagte Kerber: "Die ersten Runden bei den Grand Slams sind immer speziell."

Julia Görges ist als fünfte deutsche Tennisspielerin in Wimbledon in der ersten Runde gescheitert. Die 28-Jährige verlor gegen Lesia Zurenko aus der Ukraine in 2:44 Stunden 7:6 (7:5), 6:7 (8:10), 4:6. Von anfangs acht deutschen Damen kamen damit nur Angelique Kerber, Carina Witthöft und Tatjana Maria bei dem Grand-Slam-Turnier in London weiter.