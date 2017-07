Ivo Karlovic in Wimbledon Der Mann, den die Tenniswelt fürchtet

Wenn sich Ivo Karlovic zum Aufschlag bereit macht, bleibt seinen Gegnern oft nur die Hoffnung. Darauf, dass der Ball im Aus landet oder im Netz. Trifft Karlovic den Ball jedoch perfekt, kommt es vor, dass sein Gegenüber im Fünfzehn-Sekunden-Takt die Seite wechselt, ohne den Ball auch nur zu berühren, weil Karlovic ein Ass nach dem nächsten serviert.

Niemand auf der ATP-Tour schlägt so gut auf wie Karlovic. Erst kürzlich schaffte der 38-Jährige sein 12.000. Karriere-Ass. Sein Zwölftausendstes. Wie unglaublich diese Zahl wirklich ist, verdeutlich der Blick auf einen Landsmann: Goran Ivanisevic, einstiger Wimbledon-Sieger und Weltranglistenzweiter, schlug in seiner von Assen geprägten Laufbahn "lediglich" 10.131 direkte Punkte mit dem Aufschlag.

Kein Wunder, dass manche Top-Stars beim am Montag gestarteten Turnier in Wimbledon Karlovic lieber aus dem Weg gehen möchten. Am Nachmittag startet er gegen Aljaz Bedene ins Turnier, in der vierten Runde könnte es zum Duell mit Rafael Nadal kommen.

Karlovic hält oder hielt zahlreiche Tennis-Rekorde:

Bei den Gerry-Weber-Open in Halle vor zwei Jahren gelangen Karlovic im Spiel gegen Tomášs Berdych 45 Asse in einem Best-of-Three-Match. Rekord!

Im Davis-Cup-Match 2009 gegen Radek Stepanek aus Tschechien servierte Karlovic 78 Asse. Der Rekord hatte nur ein Jahr bestand. John Isner kam im längsten Match der Tennis-Geschichte auf 112 Asse.

Mit 251,4 km/h hielt er zwischenzeitlich den Rekord für den schnellsten Aufschlag. Mittlerweile steht Samuel Groth aus Australien an der Spitze (263 km/h).

Mit einer Körpergröße von 2,11 Metern ist er der größte Spieler, der jemals unter den Top 100 der Weltrangliste stand.

Kein Vergnügen, gegen Karlovic zu spielen

Der Grund für Karlovics Paradeschlag ist schnell erklärt. Je größer ein Spieler ist, desto einfacher wird es, mit einer entsprechenden Technik Asse zu servieren. Durch einen besseren Winkel beim Aufschlag springt der Ball sehr hoch ab, weshalb es für den Gegner extrem schwierig wird, einen kontrollierten Return zu spielen. Wenn es einem Spieler dann doch gelingen sollte, wartet Karlovic häufig schon am Netz, um den Ballwechsel per Volley so schnell wie möglich zu beenden.

Partien mit dem ehemaligen kroatischen Davis-Cup-Spieler sind für die Gegner nie ein Vergnügen. Karlovic gewinnt 92 Prozent seiner Aufschlagspiele, zudem wehrt er 71 Prozent der Breakbälle ab, die sich seine Kontrahenten mühsam erarbeiten - jeweils Bestwerte auf der ATP-Tour. Nicht nur während eines Turniers versuchen die Spieler, Karlovic aus dem Weg zu gehen. "Es passiert nicht oft, dass ich mit anderen Spielern trainieren kann", sagt Karlovic, der sich daran längst gewöhnt hat. Das ungewöhnliche Spiel des Kroaten schreckt viele ab, denn auch im Training stellt er es nicht um: harter Aufschlag, glatte Vorhand, Rückhand-Slice und unzählige Netzangriffe. Was bleibt ihm auch anderes übrig? Nur so kann er bestehen.

Karlovic hat noch lange nicht genug

Denn Karlovic zählt aufgrund seiner Größe zu den unbeweglichsten und langsamsten Spielern auf der Tour. Wenn man ihn erst einmal in einen Ballwechsel verwickelt hat und ihn anschließend in die Defensive drängt, ist er gegen spielerisch überlegene Gegner chancenlos.

Dass er trotz seines Alters und seiner Schwächen an der Grundlinie für Überraschungen sorgen kann, hat er schon des Öfteren bewiesen. So hat er, ganz im Gegensatz zu Roger Federer und Nadal, eine positive Bilanz gegen Novak Djokovic vorzuweisen (2:1). Er bezwang den zwölffachen Grand-Slam-Sieger sogar in dessen Traumjahr 2015. Beim Vorbereitungsturnier in 's-Hertogenbosch unterlag Karlovic vor zwei Wochen erst im ältesten ATP-Finale seit 1977 Gilles Müller, 34, aus Luxemburg.

Ein Karriereende ist aktuell noch nicht in Sicht. Siege wie die gegen den 20 Jahre jüngeren Griechen Stefanos Tsitsipas bei den French Open geben ihm weiter Auftrieb. "Hoffentlich dauert sie noch lange. Das ist es, was ich mein Leben lang getan habe. Wenn morgen Schluss wäre, wüsste ich nichts mit mir anzufangen."