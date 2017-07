Britische Tennishoffnung Johanna Konta Win-Wimbledon-Situation

Ein Hauch Verzweiflung und leichtes Stöhnen machten sich breit im theaterhaft großen Interviewraum des All England Lawn Tennis Clubs, in den die Spieler nach ihren Siegen und Niederlagen in Wimbledon gebeten werden. Obwohl sie ihr Bestes versuchten, gelang es den britischen Journalisten nicht, ihrer Landsfrau Johanna Konta einen überschwänglich emotionalen Ausbruch zu entlocken.

Dabei schien der Moment dafür perfekt geeignet zu sein. Nach ihrem aufreibenden 7:6 (7:4), 4:6, 10:8-Sieg gegen die furchtlose Kroatin Donna Vekic am vergangenen Mittwoch müsse die stets kontrollierte Konta doch mal wanken und sich zu einem Jubel hinreißen lassen, so die Hoffnung. Doch selbst nach diesem mitreißenden Dreistundenmatch ließ sich Konta nicht aus der Reserve locken.

"Ich glaube nicht an Durchbrüche"

Als die 26-Jährige gefragt wurde, ob dieses Match vor heimischem Publikum auf dem Centre Court und Millionen TV-Zuschauern bei der BBC ein Durchbruch gewesen sei, hörte Konta aufmerksam zu, schaute den Fragenden an, nickte freundlich und sagte: "Ich glaube nicht an Durchbrüche oder Wendepunkte, und das ist auch keine Warte, aus der ich meine Karriere betrachte. Ich sehe das alles als eine kontinuierliche Aufbauarbeit, jedes einzelne Match und jedes Training."

Als sei das nicht schon genug oder für die britische Presse eben zu wenig gewesen, fügte Konta noch hinzu: "Ich glaube, dass jede Gegnerin mich auf individuelle Weise herausfordert und so dafür sorgt, dass ich mehr Tiefe entwickele, als Spielerin, als Person. Das hoffe ich dann in zukünftigen Matches reinvestieren zu können."

Nein, Konta wird sich nicht ändern, auch nicht im Moment maximaler Aufmerksamkeit. Dafür geht sie ihren Weg mit zu großer Selbstverständlichkeit. Als Kind ungarischer Eltern in Sydney geboren und aufgewachsen, im Teenageralter für das Tennis erst nach Spanien und dann nach Großbritannien gezogen, repräsentiert sie ihre neue Heimat seit 2012. Doch bis zu ihren ersten großen Erfolgen vor zwei Jahren fiel Konta nicht besonders auf - weder auf noch neben dem Court.

Ballwechsel wie vom Computer errechnet

Die Aufmerksamkeit des britischen Verbandes und der heimischen Öffentlichkeit galt anderen: Heather Watson oder Teenagerphänomen Laura Robson. Doch durchgesetzt hat sich bisher nur Konta. Das heißt was, gerade im britischen Tennis, welches sich in den vergangenen Jahren abseits von Andy Murray fast ausnahmslos als Brachland präsentiert hatte. Die meisten Beschreibungen von Kontas Erfolgen - Halbfinalistin bei den Australian Open 2016, Siegerin im März 2017 in Miami - beginnen mit dem Satzanfang: "Die erste Britin seit ..." und führen anschließend 20, 30 oder 40 Jahre zurück in die Vergangenheit.

Nun haben die britischen Buchmacher Konta vor der zweiten Woche im hochklassigen und dicht gedrängten Damenfeld als Favoritin ausgemacht. Das hat natürlich mit der Unterstützung der heimischen Wetter zu tun, aber eben auch mit Kontas beeindruckender Kombination aus mentaler Stärke und spielerischen Mitteln. Wie sie bei ihrem Sieg gegen Vekic zeigte, beherrscht sie ihr schnörkelloses Spiel mittlerweile auf höchstem Niveau.

Präzise Auf- und kraftvolle Grundschläge, oft quer über das Netz gespielt, bis sich der Britin die Möglichkeit zum erfolgreichen Angriff die Linie entlang eröffnet. Das ist nicht immer elegant, sondern eher so vorgetragen, wie ein Computer mithilfe von Wahrscheinlichkeitsrechnung einen Ballwechsel konstruieren würde. Aber es nötigt der Konkurrenz Respekt ab. Zu Jahresbeginn bei den Australian Open fasste ihre unterlegene Zweitrundengegnerin Naomi Osaka das Match so zusammen: "Ich hatte einfach das Gefühl, dass Jo mehr über Tennis weiß als ich."

"Ich bin immer noch sehr emotional"

Wahrscheinlich weiß Konta nicht nur mehr über Tennis als die meisten anderen Spielerinnen auf der Tour. Sie weiß auch mehr über sich, die Stärken und Schwächen der eigenen Persönlichkeit. So mechanisch ihre Beschreibungen klingen, so wenig blumige Worte Konta nutzt, so tief lässt sie oft blicken. Bei den Australian Open erzählte Konta mit großer Offenheit, wie sehr sie die Viertelfinalniederlage gegen Serena Williams getroffen und wie sie im Anschluss geweint hatte. "Ich arbeite unglaublich hart daran, diese Emotionen in eine positive und konstruktive Richtung auf dem Platz zu steuern, aber ich bin immer noch sehr emotional", stellte Konta damals fest. Auch von den aufbrausenden und sexistischen Beschimpfungen Ilie Nastases beim Fed-Cup-Spiel in Rumänien ließ sich Konta sichtlich mitnehmen. Im Anschluss an das skandalöse Wochenende im April konstatierte Konta, wieder etwas gelernt zu haben.

Egal, wie die nächste Woche ausgeht, ob Konta als erste Britin seit Virginia Wade im Jahr 1977 Wimbledon gewinnt oder nur um eine Erfahrung reicher sein wird, der Prozess geht weiter.