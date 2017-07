Wimbledon Nadal und Murray ziehen ins Achtelfinale ein

Ohne Satzverlust hat Tennis-Superstar Rafael Nadal das Achtelfinale von Wimbledon erreicht. Gegen den Russen Karen Chatschanow gewann der 31-Jährige am Freitag 6:1, 6:4, 7:6 (7:3). Der Spanier trifft nun am Montag auf Gilles Muller aus Luxemburg. Nadal hatte das Turnier in Wimbledon 2008 und 2010 gewonnen und sich zuletzt in Paris seinen zehnten French-Open-Titel gesichert.

Etwas schwerer als Nadal tat sich der Weltranglistenerste Andy Murray. Der Titelverteidiger rang im letzten Spiel des Tages auf dem Center Court den Italiener Fabio Fognini 6:2, 4:6, 6:1, 7:5 nieder. Der Brite spielt jetzt gegen den Franzosen Benoit Paire.

Am Samstag kämpfen die Zverev-Brüder um den Achtelfinal-Einzug. Alexander Zverev trifft auf den österreichischen Qualifikanten Sebastian Ofner, sein älterer Bruder Mischa Zverev bekommt es mit dem siebenmaligen Champion und Titelfavoriten Roger Federer aus der Schweiz zu tun.

Bei den Frauen schied Carina Witthöft aus - und war dennoch zufrieden. "Insgesamt aber fällt mein Fazit positiv aus. Ich habe wieder eine dritte Runde gespielt, was gut ist. Ich bin auf einem guten Weg, das merke ich", sagte die Fed-Cup-Spielerin nach dem 1:6, 5:7 gegen die an Nummer vier gesetzte Jelina Switolina aus der Ukraine.

Als letzte der anfangs acht deutschen Tennisspielerinnen hat am Samstag die Weltranglistenerste Angelique Kerber die Chance auf den Einzug in die Runde der besten 16. Die 29-Jährige trifft auf Shelby Rogers aus den USA.

Bereits im Achtelfinale steht die fünfmalige Turniersiegerin Venus Williams. Bei ihrer 20. Wimbledon-Teilnahme und ihrem 75. Grand-Slam-Turnier setzte sich die US-Amerikanerin gegen die Japanerin Naomi Osaka 7:6 (7:3), 6:4 durch. Mit 37 Jahren ist sie nun die älteste Tennisspielerin im Achtelfinale von Wimbledon seit Martina Navratilova im Jahr 1994.