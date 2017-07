Wimbledon-Favoriten im Check Vorteil Federer

Als der Ball im Netz hängen blieb, glitt Andy Murray der Schläger aus der Hand. Den Bruchteil einer Sekunde wirkte der Brite, als begreife er nicht, was da soeben geschehen war. Dann kam die Erkenntnis - und der wilde Jubel. Murray hatte Wimbledon gewonnen, in drei Sätzen bezwang er den Kanadier Milos Raonic, das war im Juli 2016.

Zufall war das nicht. Kein Spieler hat im vergangenen Jahrzehnt in Wimbledon so konstant Resultate gebracht wie der 30-Jährige. Wenn das Turnier am Montag beginnt, zählt Murray erneut zu den Favoriten. Ob es zur Titelverteidigung reicht, ist aber fraglich. Denn in den vergangenen Wochen wirkte er konzept- und kraftlos, körperlich zudem aufgrund von Hüftproblemen leicht angeschlagen.

Von physischen Problemen ist Roger Federer weit entfernt, dabei ist der Schweizer schon 35 Jahre alt. Doch der Rasenspezialist erlebt gerade seinen dritten Frühling, in Halle zeigte er im Finale gegen Alexander Zverev Spitzentennis. So ist Federer, vielleicht zum letzten Mal in seiner Karriere, der Wimbledon-Favorit. Mit seinem dann achten Erfolg in London wäre er Rekordsieger. Allerdings hat kein Top-Favorit eine so herausfordernde Auslosung erwischt.

Federer, Murray, Rafael Nadal - oder doch ein Außenseiter wie Zverev oder Nick Kyrgios? Wer gewinnt Wimbledon?