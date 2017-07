Wimbledon Murray scheitert im Viertelfinale an Querrey

Andy Murray muss seinen Traum von einer Titelverteidigung in Wimbledon begraben: Der 30 Jahre alte Tennisprofi unterlag im Viertelfinale Sam Querrey 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 1:6, 1:6.

Im Anschluss an einen einseitigen Auftaktsatz kämpfte sich Querrey, der aktuell als Nummer 28 der Weltrangliste geführt wird, in die Partie. In seinem zehnten Wimbledon-Viertelfinale in Serie zeigte Murray in der Folge einige Unkonzentriertheiten. In den entscheidenden Situationen des dritten Durchgangs behielt der zweifache Olympiasieger zwar noch die Nerven.

Andy Murray won 22 out of 24 matches this year after winning the first set. #wimbledon — TennisFacts (@TennisFactStats) 12. Juli 2017

Im darauffolgenden Satz ließ Murray allerdings körperlich nach. Gleich dreimal konnte Querrey seinem Kontrahenten das Aufschlagspiel abnehmen. Im entscheidenden fünften Satz trat der Außenseiter, der zuvor nur eines von sieben Duellen gegen Murray gewonnen hatte, weiter selbstbewusst auf. Mit seinem 27. Ass entschied er die Partie nach 2:41 Stunden für sich.