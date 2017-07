Wimbledon Kerber scheitert im Achtelfinale

Angelique Kerber ist in Wimbledon im Achtelfinale ausgeschieden. Die Vorjahresfinalistin verlor gegen die Spanierin Garbiñe Muguruza trotz ihres besten Auftritts seit Monaten in 2:20 Stunden 6:4, 4:6, 4:6 und erlebte damit einen weiteren Rückschlag in ihrer bislang enttäuschenden Saison.

Vor sechs Wochen war Kerber bei den French Open in der ersten Runde ausgeschieden, bei den Australian Open Anfang des Jahres als Titelverteidigerin im Achtelfinale. Durch das Achtelfinal-Aus in Wimbledon wird die 29-Jährige Platz eins der Weltrangliste verlieren.

Als neue Nummer eins kommen die Rumänin Simona Halep oder Karolina Pliskova aus Tschechien in Frage.

