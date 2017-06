Wimbledon Schwere Lose für deutsche Tennisprofis

Am Montag beginnt Wimbledon: Angelique Kerber und Jungstar Alexander Zverev haben bei der Wimbledon-Auslosung vermeintlich leichte Gegner in der ersten Runde erwischt. Für viele der bislang 15 deutschen Tennisprofis im Hauptfeld der 131. Championships im Londoner All England Club dürfte der Höhepunkt der Rasensaison dagegen bereits nach dem Auftaktmatch beendet sein.

Weil Titelverteidigerin Serena Williams wegen ihrer Schwangerschaft fehlt, wird Vorjahresfinalistin Kerber am Dienstag das erste Match auf dem Center Court bestreiten und trifft auf eine Qualifikantin. Zverev bekommt es ebenfalls am zweiten Turniertag mit dem Russen Jewgeni Donskoi zu tun, der in Wimbledon bislang noch kein Spiel gewonnen hat.

Pech hatten dagegen Jan-Lennard Struff, Philipp Kohlschreiber und Andrea Petkovic, die jeweils Top-Ten-Spieler herausfordern. Struff spielt gegen Vorjahresfinalist Milos Raonic, Kohlschreiber gegen den früheren US-Open-Champion Marin Cilic und Petkovic gegen WTA-Weltmeisterin Dominika Cibulkova.

Federer mit schweren Aufgaben, Traumfinale möglich

Mischa Zverev, neben seinem Bruder Alexander und Kerber einziger gesetzter Spieler aus Deutschland, steht ebenfalls vor einer schwierigen Erstrunden-Aufgabe. Der 29-Jährige trifft auf den Australier Bernard Tomic, gegen den er zuletzt in Eastbourne deutlich in zwei Sätzen verloren hatte. Ex-Finalistin Sabine Lisicki ist nach ihrer Verletzungspause gegen Ana Konjuh aus Kroatien nur Außenseiterin.

Tommy Haas darf bei seinem letzten Start in Wimbledon auf ein Zweitrundenduell mit dem Schweizer Stan Wawrinka hoffen. Der 39-Jährige spielt in Runde eins gegen einen Qualifikanten.

Roger Federer, der in Wimbledon seinen achten Turniersieg anpeilt und damit alleiniger Rekordhalter wäre, könnte im Laufe des Turniers auf mehrere Top-Spieler treffen. Bereits in einem möglichen Viertelfinale bekäme es der 35-Jährige mit Raonic zu tun. Im Halbfinale würde dann Novak Djokovic warten, der in der dritten Runde auf Juan-Martin del Potro treffen könnte. Wie bei den Australian Open, könnte es wieder zum Traumfinale zwischen Federer und Rafael Nadal kommen.