Mattek-Sands in Wimbledon verletzt "Bitte helft mir, bitte, bitte"

Beim Tennisturnier in Wimbledon hat Bethanie Mattek-Sands offenbar eine schwere Verletzung am rechten Knie erlitten. Die 32 Jahre alte Amerikanerin rutschte in ihrem Einzel gegen die Rumänin Sorana Cirstea zu Beginn des dritten Satzes aus und schrie bei der Behandlung minutenlang vor Schmerzen: "Bitte helft mir, bitte, bitte."

Die Spielerin wurde 20 Minuten lang auf dem Platz behandelt, erhielt Sauerstoff und Injektionen. Am Spielfeldrand weinten ihre tschechische Doppelpartnerin Lucie Safarova und Gegnerin Cirstea, während Helfer Mattek-Sands vom Platz trugen. Über Art und Folgen der Verletzung ist bislang nichts bekannt.

Das Duo Safarova und Mattek-Sands hatte die letzten drei Grand-Slam-Turniere gewonnen. Wenn sie auch in Wimbledon gesiegt hätten, hätten sie alle vier Titel gleichzeitig gehalten.