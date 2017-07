Wimbledon Alexander Zverev erreicht Achtelfinale

Alexander Zverev und Novak Djokovic haben in Wimbledon die Runde der letzten Sechzehn erreicht. Der jüngere der beiden Zverev-Brüder siegte gegen den Österreicher Sebastian Ofner 6:4, 6:4, 6:2. Dank seines Erfolgs nach 94 Minuten über den 217. der Weltrangliste hat der 20-jährige Zverev erstmals den Einzug in ein Achtelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier geschafft.

Im Duell um das Erreichen des Viertelfinals trifft der an Nummer zehn gesetzte Zverev am Montag auf den Vorjahresfinalisten Milos Raonic. Gegen Raonic hatte Zverev zuletzt im Mai auf dem Weg zu seinem Titel beim Masters-Series-Turnier in Rom im Viertelfinale gewonnen. Der Kanadier hatte sich zuvor in der dritten Runde von Wimbledon 7:6 (7:3), 6:4, 7:5 gegen Albert Ramos-Vinolas durchgesetzt.

Djokovic hatte mit seinem Gegner hingegen zu Beginn mehr Probleme. Die aktuelle Nummer vier der Weltrangliste setzte sich 6:4, 6:1, 7:6 (7:2) gegen Ernests Gulbis aus Lettland durch.

Im ersten Satz lag Djokovic gegen den Bezwinger von Juan Martín del Potro zwischenzeitlich 2:4 zurück. Anschließend leistete sich sein Kontrahent jedoch zahlreiche vermeidbare Fehler, sodass Djokovic neun Spiele in Serie gewinnen konnte. Gulbis, der seit dem Erreichen des Halbfinals von Roland Garros 2014 von Platz zehn der Weltrangliste bis auf Platz 589 abgerutscht ist, konnte seine Fehlerquote in der Folge zwar verringern. Doch Djokovic ließ nicht nach und verwandelte nach 2:14 Stunden seinen zweiten Matchball.

Im Achtelfinale wird es Djokovic mit Adrian Mannarino zu tun bekommen. Der 29 Jahre alte Linkshänder hatte in Runde drei im rein französischen Duell Gaël Monfils 7:6 (7:3), 4:6, 5:7, 6:3, 6:2 bezwungen.