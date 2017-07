Wimbledon Mitfavoritin Kvitová raus, Witthöft weiter

Die zweimalige Turniersiegerin Petra Kvitová ist in Wimbledon in der zweiten Runde gescheitert. Die 27 Jahre alte Tschechin unterlag Madison Brengle aus den USA 3:6, 6:1, 2:6. Kvitová hatte erst bei den French Open ihr Comeback auf der Tour gegeben. Nach der brutalen Messerattacke eines Einbrechers Ende des vergangenen Jahres musste die Wimbledonsiegerin von 2011 und 2014 monatelang pausieren. Nach ihrem jüngsten Turniersieg in Birmingham galt Kvitová allerdings wieder als Mitfavoritin auf einen Triumph in London.

Das gleiche Schicksal ereilte mit Kristýna Plísková eine weitere potenzielle Titelanwärterin. Die Dritte der Weltrangliste musste sich 7:6, 4:6, 4:6 gegen Maria Sakkari aus Griechenland geschlagen geben. Glatt in zwei Sätzen haben hingegen Dominika Cibulková, Victoria Azarenka und Simona Halep den Einzug in die dritte Runde geschafft. Mehr Mühe hatte die britische Lokalmatadorin Johanna Konta sowie der fünfmalige Wimbledon-Champion Venus Williams. Beide benötigten drei Sätze, um ihre Kontrahentinnen zu besiegen.

Derweil ist auch Carina Witthöft zum zweiten Mal nacheinander in die dritte Runde des traditionsreichen Rasenturniers eingezogen. Die Weltranglisten-65. setzte sich nach 1:54 Stunden gegen die 19 Jahre alte Weißrussin Aryna Sabalenka 7:6 (7:5), 3:6, 6:3 durch und sorgte für den einzigen deutschen Sieg am dritten Tag der Championships im All England Club.