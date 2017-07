Wimbledon-Überraschung Querrey Der Typ mit dem Pferde-Video

Wer an Sam Querrey denkt, denkt nicht nur an Tennis, sondern auch an Pferde. An einen Typen mit fast blankem Oberkörper, Sonnenbrille und Sonnenhut, der in einem kurzen Youtube-Video einen schrägen Tanz aufführt, zwei Pferdemasken im Hintergrund. Der Typ auf dem Video aus dem Vorjahr ist Sam Querrey, er ist aktueller Viertelfinalist von Wimbledon.

Tennisfans fallen beim Stichwort Querrey noch ein: starker Aufschlag, starke Vorhand, und Novak Djokovic.

Dazu muss man einen kurzen Rückblick auf das Wimbledon-Turnier 2016 werfen, Runde drei. Angesetzt ist Novak Djokovic, der zuletzt seinen lange ersehnten French-Open-Titel geholt und damit alle vier Grand-Slam-Turniere in Folge gewonnen hat. Djokovics Gegner an diesem Freitagnachmittag: Sam Querrey.

Querrey gewinnt die ersten beiden Sätze, dann wird das Match wegen Regens auf den nächsten Tag verlegt und Tennis-Twitter vertreibt sich die Zeit damit, das Pferde-Video auszugraben - Querrey wird zum Internetstar. "Pferdemasken für alle", fordern einige, andere fragen: "Kann dieser Typ dieses Match gewinnen?" Querrey kann, Djokovic verliert am nächsten Tag seine Unbesiegbarkeit.

Ob Querrey einen an der Waffel habe, wird Landsfrau Madison Keys im Anschluss gefragt. Der Dialog aus der Pressekonferenz: "Das ist nur Sam. So ist er an den Wochenenden drauf. Snapchats dieser Art bekommen wir ständig zu sehen. Er ist einfach ein total bodenständiger, lustiger, entspannter Typ." - "Er lebt also ein Leben mit Tänzern in Pferdemasken im Hintergrund? Das ist sein Wochenende?" - "Ja, das ist ein ziemlich normales Wochenende."

Keys machte womöglich nicht mal Scherze, schließlich waren in der Zwischenzeit noch weitere Videos des tanzenden Querrey aufgetaucht, sie stammten aus der Dating-Show "Millionaire Matchmaker", an der er 2015 teilgenommen hatte.

"Geh nicht aufs College", riet Daddy Mike

Der Tennisspieler startete schon seinen Weg zum Profi auf die etwas andere Art: Er lehnte ein Stipendium der University of Southern California ab - auf Anraten seines Vaters Mike. Der hatte als Jugendlicher auf eine Karriere als Baseballprofi verzichtet. "Er hat mir gesagt, ich solle es versuchen, wenn die Möglichkeit besteht. Ich glaube, er bereut, dass er es damals nicht getan hat."

Querrey spielte sich im einst glorreichen und jetzt so darbenden US-Männertennis schnell zum Hoffnungsträger der Amerikaner nach oben, er sollte in die großen Fußstapfen von Pete Sampras und Andre Agassi treten, zumindest in die etwas kleineren seines spielerischen Doppelgängers Andy Roddick.

Doch Querrey erfüllte die Erwartungen nicht ganz. Seit Anfang 2007 ist er immerhin fast durchgehend unter den Top 100 platziert, mal um Platz 20, mal auf 90. Anfang 2011 stand er auf Rang 17 der Welt, seine bisherige Höchstplatzierung.

Der 29-Jährige liebt schnelle Beläge, mit 1,98 Metern verfügt er über einen der besten Aufschläge der Tour (er hält den Rekord für zehn Asse in Folge), eine starke Vorhand, einen guten Volley. Auf Rasen - auch wenn er nicht mehr so schnell ist wie zu Zeiten von Boris Becker - ist einer wie Querrey immer gefährlich. Seine Bilanz bei den großen Events jedoch ist bescheiden, bei den vergangenen zwölf Grand-Slam-Turnieren verlor er sieben Mal in Runde eins. Aktuell stellt er die Nummer 28 der Weltrangliste, im Frühjahr besiegte er Rafael Nadal im Finale von Acapulco.

Wohin tanzt Querrey in diesem Jahr?

In der aktuellen Wimbledon-Auflage steht Querrey unter anderem nach Siegen über Jo-Wilfried Tsonga und Kevin Anderson im Viertelfinale. Gegner dort am heutigen Nachmittag: der Titelverteidiger und die Nummer eins der Welt, Andy Murray, der nach einem schwachen Saisonstart und einer Hüftverletzung immer besser in Form kommt. Im direkten Vergleich zwischen Murray und Querrey führt der Brite deutlich 7:1, zuletzt gewann er bei den Australian Open problemlos in drei Sätzen.

Querrey gegen Murray, es wird das Spiel zweier Spielsysteme, meist ein Garant für gute Matches. Querrey, der im Turnierverlauf bereits 99 Asse geschlagen hat, wird mit seinem starken Aufschlag den Weg in die Offensive suchen; Murray, einer der besten Returnspieler der Welt, wird mehr zurückbringen, als es der US-Amerikaner bislang gewohnt war. "Hoffentlich kann ich den einen Ball mehr holen und am Netz sicherer ausvollieren. Ich darf ihn nicht aus der Defensive heraus diktieren lassen", weiß er.

Ein entscheidender Punkt hierbei wird Querreys stärkste Waffe sein: der Aufschlag. Im bisherigen Turnierverlauf brachte er 62 Prozent seiner ersten Aufschläge ins Feld und machte dann zu 83 Prozent den Punkt. Die zweite Quote, sie wird gegen den returnstarken Murray abnehmen. Bei der ersten muss Querrey zulegen, wenn er bei diesem Turnier weiter tanzen will.