Boxen Wladimir Klitschko beendet Karriere

Der langjährige Schwergewichts-Champion Wladimir Klitschko hört auf. Der 41-Jährige tritt nicht mehr zu einem Rückkampf gegen Weltmeister Anthony Joshua aus Großbritannien an und beendet mit sofortiger Wirkung seine Box-Karriere. Das teilte das Management des Ukrainers mit.

"Ich habe als Amateur und Profi alles erreicht und kann jetzt gesund und zufrieden die spannende Karriere nach der Karriere angehen", teilte Klitschko mit: "Ich hätte nie für möglich gehalten, dass ich eine so lange und erfolgreiche sportliche Laufbahn haben würde."

Klitschko hatte seinen letzten Kampf Ende April in London gegen Joshua nach technischem K.o. in der elften Runde verloren. Es war seine zweite Niederlage in Folge gewesen. Zuvor hatte er im November 2015 nach neunjähriger Dominanz im Schwergewicht gegen Tyson Fury das Nachsehen.

Klitschko hatte bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta die Goldmedaille gewonnen, danach wechselte er zu den Profis. Von 2000 bis 2003 sowie von 2006 bis 2015 war er Weltmeister im Schwergewicht. Dabei vereinigte er die WM-Gürtel der Verbände WBA, WBO, IBF und IBO. Von 69 Profi-Kämpfen gewann er 64, 54 davon vorzeitig durch K.o.