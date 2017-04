Boxen Joshua besiegt Klitschko und bleibt Weltmeister

Anthony Joshua hat seinen Schwergewichts-Weltmeisterschaftstitel der IBF verteidigt und dazu die Titel der Verbände WBA und IBO gewonnen. Der Brite gewann in einem dramatischen Kampf im Wembley-Stadion in London gegen Wladimir Klitschko durch Technischen K.o. in der elften Runde. Für Klitschko scheiterte damit sein Comeback: Er stand erstmals seit November 2015 wieder im Ring. Damals hatte er seine Titel an Tyson Fury verloren.

Es war ein hochklassiger Kampf. Zu Beginn überließ Joshua seinem Gegner die Ringmitte und lauerte auf Konter. Das funktionierte gut: Die ersten Runden waren ausgeglichen, Joshua hatte allerdings leichte Vorteile. In der vierten Runde wurde der Kampf intensiver. Unmittelbar zu Beginn der Runde landete Klitschko seinen ersten guten Treffer, danach setzte aber wieder Joshua entscheidende Akzente.

Die fünfte Runde wurde spektakulär: Joshua begann mit mehreren starken Treffern, Klitschko trug einen schweren Cut am linken Auge davon und ging kurzzeitig zu Boden. Aber auch Joshua kassierte eine gute Kombination und geriet ins Wanken. Beide Boxer wirkten in dieser Phase schwer angeschlagen. In der sechsten Runde ging dann auch der Titelverteidiger zu Boden - erstmals in seiner Karriere. Klitschko hatte Joshua mit einer harten Rechten getroffen.

Aber auch Joshua fand zurück in den Kampf. Das Tempo wurde in der Folge etwas ruhiger, die Angriffe überlegter und seltener. In Runde elf drängte Joshua auf die Entscheidung - mit Erfolg. Zweimal schlug er Klitschko erneut zu Boden, beide Mal traf er mit einem linken Haken entscheidend. Als der Ukrainer bei den nächsten harten Attacken Joshuas wieder ins Wanken geriet, brach der Ringrichter den Kampf ab. Joshua gewann nach 2:25 Minuten in der elften Runde durch Technischen K.o.