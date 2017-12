Newcomer im Finale der Darts-WM Die Zukunft ist Cross

Wer nach Samstagabend noch Zweifel daran hat, dass Darts ein spannender Sport ist, muss das WM-Halbfinale von Michael van Gerwen und Rob Cross verpasst haben.

In einem an Dramatik kaum zu überbietenden Spiel schlug der WM-Debütant den Titelverteidiger, der zudem die Nummer eins der Welt ist, im Sudden-Death-Leg 6:5.

Dabei sprach nicht viel für Cross: Der 27-Jährige spielt seine erste Profisaison überhaupt, die letzte WM verfolgte er noch zu Hause vor dem Fernseher. Von seinen neun Begegnungen mit van Gerwen konnte er nur eine gewinnen, bei Major-Turnieren verlor er alle. Zudem stand er in der zweiten Runde kurz vor dem Aus, hatte sogar Matchdarts gegen sich.

Und nun trifft der Mann, den Anfang des Jahres nur Insider kannten, am Neujahrstag im Finale auf Rekordweltmeister und Legende Phil Taylor, der seine letzte WM vor dem Ruhestand mit dem 17. Titel krönen will.

Das Duell von Cross und van Gerwen im Londoner Alexandra Palace war von Anfang an ausgeglichen, auch wenn der Niederländer immer wieder ungewohnte Schwächen bei Würfen auf die Doppelfelder zeigte. Sein englischer Kontrahent hingegen brillierte teils mit starken Check-outs in brenzligen Situationen.

Van Gerwen kann Vorsprung nicht nutzen

Im neunten Durchgang lag Cross 2:0 vorne und hatte den Anwurf zum 5:4 in den Sätzen. Zu diesem kritischen Zeitpunkt zeigte van Gerwen seine ganze Klasse, breakte Cross zum 1:2 und warf danach einen 11- und einem 12-Darter zur 5:4-Satzführung. Alles schien bereit für den erneuten Finaleinzug des Mannes, der Anfang Oktober das letzte Mal ein Spiel verloren hatte.

Doch dann zeigte van Gerwen Nerven, vergab im zehnten Satz insgesamt zehn Darts auf die Doppelfelder und musste diesen 1:3 abgeben. Es ging in den Entscheidungssatz, der mit zwei Legs Vorsprung gewonnen werden muss.

Hier können Sie die Partie im Video sehen:

Video DPA

Eine Nervenschlacht entwickelte sich, in deren Verlauf sich beide Spieler mit grandiosen Aufnahmen und solchen auf Freizeitniveau abwechselten. Die Arme wurden sichtlich schwerer, der Schweiß floss in Strömen, die Darts auf den Doppelfeldern landeten auf einmal weit daneben.

Van Gerwen schaffte das Break, musste aber das direkte Rebreak hinnehmen. Die nächsten drei Legs gingen mit dem Anwurf. Beim Stand von 3:2 vergab Cross dann einen Matchdart aufs Bulls Eye, bevor van Gerwen zum 3:3 ausglich. Leg sieben und acht gingen wieder mit dem Anwurf. Dann schaffte der Niederländer das erneute Break zum 5:4. Aber die Nummer eins der Welt zeigte erneut Nerven und vergab fünf Matchdarts, bevor Cross sich das Rebreak sicherte.

Entscheidung im Sudden-Death-Leg

Im letzten Satz wird bei der WM bei einem Stand von 5:5 ein Sudden-Death-Leg gespielt, um den Sieger zu ermitteln. Cross gewann das "Ausbullen" und hatte somit den Vorteil, zuerst an den Oche (die Wurflinie) treten zu dürfen. "Voltage" warf die ersten beiden Darts bei 140 Rest in die dreifache 20 und die dreifache 16 für 32 Rest, verpasste dann aber seinen zweiten Matchdart. "Mighty Mike" war dran und vergab bei 108 Rest eine sechste Siegchance.

Dann trat Cross ein letztes Mal an den Oche - und sicherte sich den Sieg mit einer Doppelacht.

Taylor Wonderland oder Cross-Mania?

"Es ist noch nie so viel Adrenalin durch meine Venen gepumpt", sagte Cross nach dem Spiel. "Es gab Momente, in denen ich meine fehlende Erfahrung gemerkt habe. Aber die Fans haben mich unterstützt. Das hat geholfen." In der Tat waren die meisten Fans auf Cross' Seite, was gegen Ende der Partie unschöne Auswirkungen hatte: Einige Zuschauer buhten van Gerwen während seiner Aufnahmen aus.

Im Finale trifft "Voltage" nun auf Phil Taylor, der bei dieser WM sein eigenes Märchen schreibt. Der verehrte und gehasste Rekordweltmeister, der nach der WM aufhört, ist bei seiner 29. und letzten Weltmeisterschaft zum 21. Mal im Finale und will sich den 17. Titel holen. Vor einigen Tagen sagte "The Power" in einem Interview mit der Professional Darts Corporation (PDC), dass Rob Cross der neue Phil Taylor werden könne.

Der 57-Jährige muss nun hoffen, dass diese Transformation erst nach dem 1. Januar 2018 über die Bühne geht.