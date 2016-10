World Series im Baseball Klarer Auftakterfolg für Cleveland

Trotz - oder vielleicht wegen - ihrer tragischen Verlierergeschichte entwickelten sich rund um die Cubs zahlreiche Traditionen, die von den Fans gepflegt werden. So sang der legendäre Stadionsprecher Harry Caray 16 Jahre lang bei jedem Heimspiel in der Pause des siebten Spielabschnitts das Lied "Take Me Out to the Ball Game", begleitet von den Zuschauern im Wrigley Field.