WTA-Finals Kerber gelingt Auftakterfolg

Angelique Kerber ist mit einem Sieg in die WTA-Finals in Singapur gestartet. Die Weltranglistenerste gewann in einer hochklassigen Partie gegen Dominika Cibulkova aus der Slowakei 7:6 (7:5), 2:6, 6:3. Die US-Open-Siegerin schaffte damit nach einer Spielzeit von 2:18 Stunden den ersten Schritt in Richtung Halbfinale.

Bislang ist Kerber beim Saisonabschluss noch nie der Sprung unter die letzten Vier gelungen, bei ihren bisherigen drei Teilnahmen war sie bereits jeweils nach der Vorrunde ausgeschieden. Mit einem Triumph könnte sie neben Steffi Graf und Sylvia Hanika die dritte Deutsche werden, die die inoffizielle Tennis-WM gewinnt.

Kerbers nächste Gegnerinnen in Singapur sind die rumänische Weltranglistenvierte Simona Halep und Madison Keys aus den USA. Halep hatte im ersten Match des mit sieben Millionen Dollar dotierten Turniers 6:2, 6:4 gegen Keys gesiegt.