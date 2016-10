WTA-Finale Kerber kann mit Auslosung zufrieden sein

Angelique Kerber hat für das am Sonntag beginnende WTA-Finale in Singapur eine gute Auslosung erwischt. Die Australian- und US-Open-Siegerin trifft in der Roten Gruppe auf die Rumänin Simona Halep, Madison Keys aus den USA und Dominika Cibulkova (Slowakei).

In der Weißen Gruppe spielen Titelverteidigerin Agnieszka Radwanska (Polen), die spanische French-Open-Siegerin Garbine Muguruza, Karolina Pliskova aus Tschechien und die Britin Johanna Konta. Das ergab die Auslosung in Singapur. Konta steht allerdings noch nicht als sichere Teilnehmerin fest, sie kann theoretisch noch von Swetlana Kusnezowa verdrängt werden, wenn die Russin das derzeit laufende Turnier in Moskau gewinnt.

Kerber geht als Favoritin in das Saisonabschluss-Turnier. Ihre größte Konkurrentin Serena Williams (USA) kann wegen einer Schulterverletzung nicht spielen, Petra Kvitova (Tschechien) konnte sich nicht qualifizieren, Marija Scharapowa fehlt wegen einer Dopingsperre.

"Ich freue mich jetzt darauf, in Singapur nochmal meine letzten Reserven zu mobilisieren und werde alles auf dem Platz lassen. Die Saison ist noch nicht vorbei", sagte Kerber. Sie hat in dieser Saison die meisten Matches (76) aller Spielerinnen bestritten - und mehr Siege gefeiert als jede andere auf der Tour. Ihre Erfolgsbilanz lautet 59:17. Bislang ist Kerber beim WTA-Finale jedoch noch nie über die Gruppenphase hinausgekommen und hat von insgesamt neun Matches nur zwei gewonnen.